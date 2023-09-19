Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menurunkan Berat Badan dengan Sehat, Pastikan Meningkatkan Metabolisme Tubuh

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |01:00 WIB
Cara Menurunkan Berat Badan dengan Sehat, Pastikan Meningkatkan Metabolisme Tubuh
Cara diet simple namun tetap sehat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan salah satu impian kebanyakan orang. Ada yang ingin menaikan berat badannya, namun ada pula yang ingin menurunkan berat badannya. Biasanya hal itu dilakukan agar membuat penampilan menjadi lebih menarik sehingga menambah percaya diri.

Akan tetapi, masyarakat masih sering bingung bagaimana cara menurunkan berat badan yang sehat, namun tidak ribet.

Lewat akun TikToknya @coachicke, Influencer kebugaran tersebut membagikan tips bagaimana cara menurunkan berat badan dengan simple, namun tetap sehat.

1. Mulai kendalikan porsi makan, dengan porsi sedikit.

2. Mulai membangun massa otot, di usia 40 tahun akan menurun 33 persen.

3. Mulai punya kualitas tidur minimal 6-7 jam sehari.

Diet Sehat

4. Mulai mengutamakan menu protein, daripada karbohidrat.

5. Mulai mengutamakan minum air putih, dibandingkan minuman manis.

Lima poin yang disebutkan, akan membantu Anda meningkatkan metabolisme. Saat metabolisme naik, maka pembakaran kalori akan maksimal. Selain itu, melakukan puasa intermittent fasting, dan defisit kalori juga tidak kalah penting.

Memulai dengan pilih karbohidrat (sayuran, ubi, kentang), protein (ikan, ayam, protein shake), pilih lemak (alpukat, kacang, mangga dengan porsi sewajarnya), cukupi kebutuhan air putih, dan olahraga 3-5 kali seminggu dengan durasi 45 menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
