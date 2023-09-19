Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Penyebab Perut Buncit yang Wajib Dihindari, Salah Satunya Makanan dan Minuman Manis

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:20 WIB
4 Penyebab Perut Buncit yang Wajib Dihindari, Salah Satunya Makanan dan Minuman Manis
Makanan dan minuman manis. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMANG punya perut buncit tidak estetik, namun hal terpenting ternyata juga tak baik bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu perut buncit sebaiknya dihilangkan atau dihindari. Namun jika perut sudah terlanjur buncit, sebaiknya olahraga untuk mengecilkannya.

Kemudian, apa saja faktor pendorong yang bisa membuat perut makin buncit. Untuk bisa menghindarinya, maka kita perlu tahu apa saja sih faktor-faktor penyebab yang bikin perut jadi buncit.

Melansir Healthline, berikut penyebab perut buncit,

 makanan mengandung lemak trans

1. Lemak trans: Merupakan salah satu lemak yang paling tidak sehat. Lemak trans telah terbukti menyebabkan peradangan, yang bisa menyebabkan resistensi insulin, penyakit jantung, jenis kanker tertentu, dan berbagai penyakit lainnya.

 BACA JUGA:

2. Makanan dan minuman manis: Ya, hidangan makanan dan minuman manis contohnya minuman boba kekinian memang sedang ngetren saat ini. Belum lagi ditambah konsumsi lebih banyak gula tambahan dari makanan manis misal kue kering, yogurt rasa, sereal sarapan, hingga makanan kemasan.

Asupan gula tinggi dikaitkan dengan peningkatan lemak perut visceral. Mengonsumsi minuman dan makanan dengan gula tinggi ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah sementara, yang bikin kita merasa cepat lapar. Sehingga merasa harus makan dan minum lagi, imbasnya? Perut membuncit.

 BACA JUGA:

3. Alkohol: Asupan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan peradangan, penyakit hati, jenis kanker tertentu, penambahan berat badan berlebih, dan banyak masalah kesehatan lainnya. Konsumsi alkohol yang berlebihan dihubungan dengan akumulasi lemak visceral yang lebih besar loh!

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
