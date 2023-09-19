Bad Mood, Konsumsi 6 Nutrisi Ini Untuk Memperbaiki Suasana Hati

KONSUMSI makanan dan minuman bergizi adalah hal yang penting bagi kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Sebagian orang yang kekurangan gizi, seperti asupan nutrisi yang tidak cukup akan membuat mood jadi tak baik, serta memengaruhi tingkat kecemasan kita.

Dilansir dari laman Times Now News, asupan makanan yang rendah dan kekurangan mikronutrien seperti vitamin A, vitamin B12, vitamin D, kalsium, zat besi, dan folat, dikaitkan dengan penurunan fungsi kualitas hidup.

“Orang tidak menyadari pentingnya nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin D, B12, karbohidrat, protein, magnesium, seng, zat besi, folat, selenium dalam makanan sehari-hari. Tes rutin untuk nutrisi semacam itu untuk mendiagnosis kekurangan nutrisi akan membantu mempertahankan gaya hidup sehat, ”kata Dr Sanjay Ingle, ahli patologi zona dan kepala teknis, Apollo Diagnostics, West India.

Oleh karenanya, nutrisi yang baik membantu membangun yang diperlukan untuk memproduksi bahan kimia di otak, yakni diperlukan untuk mengatur suasana hati dan perilaku kita dengan benar. Nah, apalagi jika sedang bad mood, coba konsumsi 6 nutrisi ini untuk memperbaiki suasana hati:

1. Vitamin D

Diperlukan untuk produksi neurotransmitter, dan kadar yang rendah telah dikaitkan dengan depresi, kecemasan, dan sejumlah gejala kesehatan mental lainnya. Vitamin D juga penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi.

Tubuh Anda menghasilkan vitamin D sebagai respons terhadap paparan sinar matahari. Selain itu, juga dapat meningkatkan asupan melalui makanan atau suplemen tertentu - kuning telur, ikan berlemak, keju, sereal dan jus yang diperkaya, dan lainnya.

2. Vitamin B12

Asupan vitamin B12 yang cukup membantu menjaga kesehatan fungsi otak, jaringan saraf, dan produksi sel darah merah. Anda bisa mengembangkan masalah mental, jika memiliki kadar B12 yang sangat rendah, dan secara alami ditemukan pada daging, ikan, produk susu.

Orang yang tidak makan daging, seperti vegan, bisa mendapatkan vitamin B12 dalam bentuk suplemen. Juga, beberapa jenis sereal sarapan dan susu diperkaya dengan B12.

3. Magnesium

Mineral yang sangat penting, magnesium juga terlibat dalam ratusan reaksi kimia dalam tubuh manusia. Rendahnya tingkat nutrisi penting ini dapat meningkatkan kecemasan dan kepanikan, gelisah, kurang tidur, dan mudah tersinggung.

Makanan yang tinggi magnesium yaitu antara lain sayuran hijau (bayam, kangkung, collard hijau), biji-bijian, polong-polongan, kacang-kacangan, biji-bijian, coklat hitam, dan beberapa ikan berlemak.

4. Asam lemak omega-3

Juga disebut lemak omega-3 dan lemak n-3, asam lemak omega-3 menawarkan banyak manfaat bagi otak dan tubuh Anda. Dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melawan peradangan dan penyakit autoimun.

Hal ini mendukung fungsi otak yang sehat dan tingkat rendah dari jenis lemak ini dapat menyebabkan suasana hati yang tidak stabil, depresi, kecemasan, fokus yang buruk, dan perhatian. Ikan berlemak seperti sarden, salmon, dan mackerel merupakan sumber lemak omega-3 yang sangat baik. Sumber makanan lain termasuk kacang-kacangan, biji-bijian dan tiram, dan lain-lain.