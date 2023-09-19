5 Fakta Medis saat Tulang Ekor Sakit

TERDAPAT beberapa fakta medis saat tulang ekor sakit yang kerap disebut-sebut sangat berbahaya bila sampai kejadian.

Mayoritas orang tentu pernah mengalami sakit pada bagian tulang ekor (coccydynia). Apalagi orang-orang yang bekerja dalam posisi duduk selama berjam-jam, hal ini kerap kali terjadi.

Melansir Spine Health, Selasa (19/9/2023), tulang ekor memang berperan sangat penting untuk aktivitas tubuh. Seperti berpindah dari duduk ke berdiri, berjalan, buang air besar, hubungan seksual, dan melahirkan.

Perannya yang sangat penting, tentu akan membuat aktivitas sehari-hari dapat terganggu ketika tulang ekor terasa sakit. Namun perlu diketahui, rasa sakit di tulang ekor dapat merupakan indikasi berbahaya atau bisa juga keadaan normal.

Oleh karena itu, berikut okezone.com merangkum lima fakta medis saat tulang ekor sakit melansir dari berbagai sumber, Selasa (19/9/2023).

1. Penyebab tulang ekor sakit

Rasa sakit yang terjadi pada tulang ekor, dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya cedera tulang ekor karena terjatuh, akibat duduk dalam waktu lama di permukaan yang keras atau sempit, kelebihan berat badan, serta perubahan sendi akibat radang sendi atau saat melahirkan.

2. Penyakit yang mungkin terjadi karena sakit di tulang ekor

Dalam beberapa kasus, nyeri tulang ekor mungkin merupakan tanda kanker di dekat tulang ekor atau kanker metastatik yang menyebar ke tulang.

Beberapa jenis kanker yang menyebabkan sakit di tulang ekor adalah kanker chordoma, kanker prostat, dan kanker kolorektal (usus besar). Meski begitu, sakit di tulang ekor akibat kanker adalah kasus yang sangat jarang terjadi.

Biasanya jika benar tulang ekor terasa sakit karena kanker, maka akan dibarengi dengan mati rasa atau kesemutan di lengan, kaki, atau selangkangan. Selain itu, tubuh juga kesulitan buang air dan akan terlihat sebuah benjolan di sekitar area tulang ekor.

3. Dapat hilang sendiri

Rasa sakit atau nyeri pada tulang ekor biasanya akan hilang sendiri dalam beberapa minggu. Namun, hal ini hanya berlaku jika rasa sakit itu disebabkan oleh cedera. Apabila tidak kunjung membaik, bisa jadi tulang ekor kita telah sampai pada level parah.