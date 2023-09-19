Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Merasakan Sakit Telinga di Bagian Dalam? Ini Dia Faktanya

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:03 WIB
Merasakan Sakit Telinga di Bagian Dalam? Ini Dia Faktanya
Sakit telinga. (Foto: Freepik)
A
A
A

MERASAKAN sakit telinga di bagian dalam? Ini dia faktanya yang perlu diketahui oleh banyak orang. Lalu ada fakta apa saja mengenai sakit telinga bagian dalam?

Sakit telinga sering kali diakibatkan oleh infeksi yang penyebabnya karena batuk pilek, flu, dan alergi. Walaupun kondisi sakit telinga merupakan hal yang umum, namun sebaiknya kamu segera memberikan penanganan.

 sakit telinga

Nah, berikut ini fakta mengenai sakit telinga bagian dalam.

 BACA JUGA:

1. Terjadi Infeksi pada telinga

Infeksi telinga bagian dalam diakibatkan oleh pembengkakan dan penyumbatan pada saluran eustchius. Hal ini karena ada penumpukan cairan yang biasanya disebabkan karena alergi, batuk pilek, sinus, dan produksi lendir berlebih.

2. Menimbulkan masalah kesehatan tertentu

Fakta lainnya dari sakit telinga bagian dalam biasanya akan disertai dengan kondisi kesehatan tertentu seperti merasa mual dan ingin muntah, pusing, demam, dan telinga akan terasa berdenging.

 BACA JUGA:

3. Karena telinga kotor

Tak jarang sakit telinga di bagian dalam dapat disebabkan oleh penumpukan kotoran telinga, oleh karena itu penting bagi kamu untuk rutin membersihkan telinga. Hal ini dapat terjadi karena kotoran telinga akan menyumbat dan mengeras.

Halaman:
1 2
      
