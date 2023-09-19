Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

RSUP Persahabatan Terapkan Wajib Rekam Sidik Jari untuk Pasien Rawat Jalan, Ini Alasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:00 WIB
RSUP Persahabatan Terapkan Wajib Rekam Sidik Jari untuk Pasien Rawat Jalan, Ini Alasannya
Alasan RSUP Persahabatan terapkan rekam sidik jari. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

RUMAH Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan melaksanakan uji coba rekam sidik jari pasien rawat jalan mulai Senin 18 September 2023. Aturan ini diberlakukan untuk pasien rawat jalan pasien BPJS.

Direktur Layanan Operasional RSUP Persahabatan, dr Yudhaputra Tristanto mengatakan RSUP Persahabatan mengikuti aturan dari BPJS dengan menerapkan fingerprint untuk pasien rawat jalan. Nantinya pembuatan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) akan digitalisasi.

“Jadi aturan ini memudahkan pasien di RSUP Persahabatan yang awalnya harus antri cetak SEP, dengan adanya fingerprint pasien loyal kami tinggal finger print, sudah ada rekaman data langsung ke poli,” ujar dr Yudha saat dihubungi MNC Portal melalui zoom meeting, Senin 18 September 2023.

Rumah sakit

Penerapan finger print untuk pasien BPJS sebenarnya sudah diberlakukan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Dokter Yudha mengatakan metode ini justru memudahkan para pasien untuk registrasi.

“RSUP Persahabatan ini rujukan terakhir data tersebut nggak semuanya kita punya makanya kita mulai dengan pasien yang awal datang dengan fingerprint, lalu kita masukan ke bank data kita, nanti setelah nyambung akan kita gabungkan dengan BPJS yang sudah ada," tuturnya.

"Sehingga nanti rujukan itu mulai dari tingkat satu puskesmas, rumah sakit, kemudian ke kita, hanya perlu BPJS aja, sebenernya ini mempercepat proses antriannya,” tutur dr Yudha.

Dokter Yudha mengaku awal penerapan aturan baru ini tentunya banyak pasien yang akan merasa terhambat. Tapi nantinya mereka akan merasa terbantu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/481/3150869/dokter-mOZx_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Banyak Masyarakat Indonesia Berobat ke Penang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/481/3150555/kek_kesehatan-9cru_large.jpg
Perbanyak KEK Kesehatan, Presiden Prabowo Tugaskan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/481/3142755/rs-rvBX_large.jpg
Jatuh Bangun Pendiri RS Abdi Waluyo Bangun Fasilitas Kesehatan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/481/3073047/rumah_sakit-qzes_large.jpg
Biaya Medis di Indonesia Alami Lonjakan Usai Pandemi Covid-19, Tertinggi Rawat Inap dan Rawat Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/481/3067961/praktik-ilegal-perbesar-alat-kelamin-akhirnya-terungkap-20-tahun-beroperasi-tanpa-izin-NZZlUeWyT3.jpg
Praktik Ilegal Perbesar Alat Kelamin Akhirnya Terungkap, 20 Tahun Beroperasi Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/481/3065062/hebat-kepulauan-riau-kini-sudah-bisa-lakukan-operasi-bypass-jantung-dan-neurointervensi-seBEoui4yR.jpg
Hebat, Kepulauan Riau Kini Sudah Bisa Lakukan Operasi Bypass Jantung dan Neurointervensi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement