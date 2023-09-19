Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Tempat Wisata Terpopuler di Tarakan Kaltara, Museum Perang hingga Penangkaran Buaya

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |13:01 WIB
6 Tempat Wisata Terpopuler di Tarakan Kaltara, Museum Perang hingga Penangkaran Buaya
Rumah Baloy Tidung di Kalimantan Utara. (Instagram @lilianakurniawati)
A
A
A

PROVINSI Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Malaysia punya beragam tempat wisata. Salah satu destinasi yang menarik dikunjungi di Kaltara adalah Tarakan.

Tarakan merupakan kota terbesar di Kaltara menyajikan pemandangan indah. Ada sederet objek wisata menarik yang bisa didatangi untuk liburan. Memang jarang terekspose, padahal pesonanya ciamik.

Nah, berikut ini 6 wisata di Tarakan seperti dikutip dari berbagai sumber.

 BACA JUGA:

1. Pantai Amal

Pantai Amal ada di Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan yang memesona, dan indah.

Pasir di Pantai Amal ini sangat halus. Meski warnanya tidak putih, namun tidak sama sekali merusak pemandangan di sekitarnya.

 Ilustrasi

Pantai Amal, Tarakan, Kalimantan Utara (Instagram @meilanicitra)

Waktu yang tepat untuk berkunjung ke Pantai Amal adalah saat sore hari karena suasananya akan semakin indah, melihat perpaduan warna langit yang biru dan oranye.

Pantai Amal ini terbagi menjadi dua lokasi, yakni Pantai Amal Lama dan Pantai Amal Baru, keduanya hanya terpaut lokasi yang berbeda tak terlalu jauh. Untuk menuju Pantai Amal ini, cukup menempuh waktu sekitar 20 menit dari pusat kota Tarakan.

 BACA JUGA:

2. Museum Sejarah Perang Dunia II Kota Tarakan

Bagi Anda yang haus akan sejarah terutama sejarah peperangan, Anda bisa berkunjung ke Museum Sejarah Perang Dunia II.

 Ilustrasi

Museum Sejarah Perang Dunia II (Raihan)

Di dalam museum ini terdapat sejumlah barang-barang peninggalan perang dunia ke II, keberadaannya pun masih terjaga dengan baik. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari serta mengetahui detail cerita tentang perang yang mempertaruhkan nyawa banyak orang itu.

Museum Sejarah Perang Dunia II lokasi ada di Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Halaman:
1 2 3
      
