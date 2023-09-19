Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesona Taman Sungai Mudal Kulonprogo, Wisata Pemandian Cantik dengan Air dari Gua

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:53 WIB
Pesona Taman Sungai Mudal Kulonprogo, Wisata Pemandian Cantik dengan Air dari Gua
Taman Sungai Mudal di Kulonprogo, DIY. (Instagram @funny_cello)
A
A
A

TAMAN Sungai Mudal merupakan destinasi wisata menarik di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kolam pemandian cantik dan air terjun mini nan indah membuatnya cocok jadi tujuan liburan bareng keluarga maupun orang terdekat.

Taman Sungai Mudal sempat viral di media sosial dan hits di kalangan traveler lokal. Lokasi objek wisata ini di Dusun Banyunganti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo.

 BACA JUGA:

Pesonanya sangat memukau dengan kolam pemandian berair biru jernih bersumber dari mata air alami dalam gua. Fasilitasnya juga lumayan, sehingga wisatawan bisa nyaman berwisata.

Wahana Flying Fox

Selain bermain air, terdapat juga wahana lainnya yaitu flying fox. Bisa Anda coba, tentunya dengan pendampingan pengelola dan alat-alat yang digunakannya pun sudah aman.

Ilustrasi

Taman Sungai Mudal

Jadi wisatawan bisa meluncur dengan cara bergelantungan, melihat pemandangan indah di area Taman Mudal.

 BACA JUGA:

Fasilitas, Akses dan Jam Operasional di Taman Mudal

Fasilitas di Ekowisata Taman Sungai Mudal Kulon Progo juga sudah cukup lengkap, diantaranya area parkir, kantin, gazebo, toilet, hingga fasilitas berenang.

Halaman:
1 2
      
