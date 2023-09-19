4 Fakta Cagar Alam Pangandaran, Rumah bagi Beragam Flora dan Fauna

PANGANDARAN memiliki tempat wisata yang menawarkan pesona alam yang indah. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Cagar Alam Pangandaran, yang merupakan rumah bagi flora dan fauna.

Cagar alam ini terletak di Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat dengan ketinggian 100 mdpl, dan memiliki luas sekitar 460 hektare.

Tempat ini merupakan kawasan hutan semenanjung dan memiliki dua pantai, yaitu Pantai Barat dan Pantai Timur.

Tempat ini buka setiap hari setiap hari mulai pukul 07.00-17.00. Untuk memasuki tempat ini, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk seharga Rp17.000-20.000.

Bagi Anda yang penasaran dengan daya tarik Cagar Alam Pangandaran, yuk simak ulasan berikut sebagaimana Okezone kutip dari berbagai sumber.

1. Rumah flora dan fauna

Cagar Alam Pangandaran menawarkan daya tarik utama yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang melimpah menjadikannya tempat yang menarik bagi pencinta alam dan peneliti.

Cagar alam ini menawarkan berbagai jenis tumbuhan, termasuk pohon-pohon besar, liana, dan tanaman endemik. Selain itu, kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa liar seperti rusa, kijang, banteng, lutung, monyet ekor panjang, landak jawa, dan beragam jenis burung.

(Foto: IG/@cagaralampangandaran)

Tak hanya itu, kawasan ini juga melindungi tanaman langka, yaitu bunga Raflesia yang merupakan salah salah satu bunga terbesar di dunia.

2. Pantai pasir putih

Salah satu daya tarik pantai pasir putih adalah bangkai kapal Viking Lagos, kapal ilegal yang ditenggelamkan pada tahun 2016. Area ini menjadi salah satu spot foto instagramable dan disukai wisatawan.

Namun, keindahan Pantai Pasir Putih tak hanya terletak pada bangkai kapalnya saja. Pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan alam.

Selain itu, bagi penggemar snorkeling, pantai ini adalah surga bawah laut yang menakjubkan. Anda bisa menjelajahi keindahan bawah laut yang menakjubkan dengan keanekaragaman hayati laut yang kaya.

3. Spot menikmati sunset dan sunrise

Taman wisata dan cagar alam Pangandaran memiliki bentuk yang menyerupai semenanjung yang menjorok ke laut. Dengan letak geografis ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang luar biasa, yaitu di Pantai Barat dapat menikmati sunset dan menikmati sunrise di pantai timur.