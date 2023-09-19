7 Fakta Unik Jerapah, Hewan Tertinggi di Dunia yang Terancam Punah

JERAPAH merupakan hewan darat tertinggi di dunia. Tinggi tubuhnya mencapai 4,8 sampai 5,5 meter dengan panjang leher hampir 2 meter. Jerapah juga berat. Bobotnya bisa 1,3 ton.

Jerapah merupakan satwa endemik Afrika dan termasuk hewan yang terancam punah karena habitat terus berukurang, serta marak perburuan dan konflik antarmanusia.

Lembaga konservasi Giraffe Conservation Foundation mencatat bahwa populasi jerapah di alam liar Afrika tersisa sekitar 117.000 ekor lagi, menyusut 30 persen dalam 30 tahun terakhir. Untuk itu, keberadaannya harus diselamatkan.

Berikut 7 fakta unik jerapah.

1. Masa Kehamilan

Jerapah betina akan mengandung sekitar 14 bulan, di mana saat proses melahirkan spesies ini memiliki posisi tubuh yang unik yakni, jerapah akan berdiri. Lalu bayi tersebut akan jatuh ke bawah tanah dari ketinggian 2 meter.

Jerapah

Faktanya, selisih 1 jam setelah melahirkan bayi jerapah ini sudah mampu untuk berlari. Itulah salah satu alasan mengapa jerapah ini dijuluki sebagai hewan darat yang kuat.

2. Tendangan yang Mematikan

Jerapaj dikenal juga sebagai spesies yang ramah, namun mereka mampu membunuh singa dengan satu kali tendangan kakinya.

Tidak heran bila, jerapah mampu berlari dalam waktu yang cukup lama untuk mencari makanan dalam satu kawasan dengan luasnya sekitar 50 - 100 kilometer persegi.

3. Memiliki Penglihatan dan Penciuman yang baik

Karena memiliki kemampuan tersebut, jerapah mampu merasakan ancaman sejak dini. Bahkan, mereka dapat melihat keluarga jerapah lainnya dari jarak 1000 meter.

Selain itu, jerapah juga menghabiskan waktunya untuk mencari makan selama 20 jam maupun lebih dari waktu itu.

4. Darah yang Pekat

Faktanya, jerapah memiliki tekstur darah yang cukup kental, di mana dijadikan sebagai perlindungan alami bagi dirinya. Jika jerapah memiliki darah yang cair, itu dapat berakibat buruk bagi mereka.