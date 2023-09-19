Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal 6 Motif Tato Suku Dayak Beserta Makna Filosofis di Baliknya

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:20 WIB
Mengenal 6 Motif Tato Suku Dayak Beserta Makna Filosofis di Baliknya
Panglima Jilah Dayak dengan badan penuh tato. (Foto: Wikipedia/Yohanes Bambang)
A
A
A

SUKU Dayak sangat kuat menjaga adat dan budaya warisan leluhurnya. Salah satunya adalah tradisi mentato tubuh yang merupakan bagian dari identitas dan simbol dalam berinteraksi sosial antarkomunitas.

Tato bagi masyarakat Dayak bukan untuk gaya-gayaan, tapi ada makna religius, magis, dan simbol-simbol adat di balik gambar. Tato juga bagian dari lambang kekuatan dan keberanian.

Dalam bahasa Dayak tato disebut tutang. Konon tradisi tato di etnis Dayat sudah ada sejak Sebelum Masehi.

 BACA JUGA:

Ada beragam motif lukisan tato dan maknannya dalam kalangan masyarakat Dayak. Apa saja?

Berikut 6 motif tato suku Dayak :

1. Motif Rekong

Tato motif rekong bagi masyarakat Dayak Iban hanya diberikan kepada panglima atau orang yang dituakan di wilayahnya sendiri maupun di perantauan.

 Ilustrasi

Panglima Jilah suku Dayak

Motif rekong bentuknya berbeda, disesuaikan dengan status sosial seseorang. Biasanya, tato ini berbentuk kupu-kupu, kalajengking, dan kepiting. Namun motif tato ini di luar suku Dayak Iban, diartikan sebagai sebuah hukuman adat.

2. Motif Bunga Terong

Motif bunga terong bagi suku Dayak diartikan sebagai seorang anak rantau yang dapat hidup di mana saja. Biasanya tato ini dilukis di bahu, di mana akan terukir bagi penduduk Dayak yang akan berperang.

 BACA JUGA:

Ada juga yang mengukir di bagian pinggang, yang berarti sosok yang telah mengembara, dan di bagian tubuh lainnya. Faktanya, bunga terong merupakan salah satu kebanggan suku Dayak Iban.

Dahulu, tato motif terong ini sebagai simbol bahwa ia adalah sosok yang pemberani dan mampu memenggal kepala musuh saat terjadinya perang suku.

 Ilustrasi

Tato bunga terong suku Dayak

3. Motif Ketam

Motif tato yang satu ini diartikan juga sebagai sosok yang berani dan jantan, yang biasanya terdapat di kedua pundak maupun pada kedua lengan.

Tato Ketam juga dapat diukir di belakang punggung, di mana sebagai simbol sebuah arti hidup yang dekat dengan alam. Serta jenis motif tato ini termasuk dalam bagian tato Kelingai atau disebut Kelingai Ketam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement