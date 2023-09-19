Mengenal 6 Motif Tato Suku Dayak Beserta Makna Filosofis di Baliknya

SUKU Dayak sangat kuat menjaga adat dan budaya warisan leluhurnya. Salah satunya adalah tradisi mentato tubuh yang merupakan bagian dari identitas dan simbol dalam berinteraksi sosial antarkomunitas.

Tato bagi masyarakat Dayak bukan untuk gaya-gayaan, tapi ada makna religius, magis, dan simbol-simbol adat di balik gambar. Tato juga bagian dari lambang kekuatan dan keberanian.

Dalam bahasa Dayak tato disebut tutang. Konon tradisi tato di etnis Dayat sudah ada sejak Sebelum Masehi.

Ada beragam motif lukisan tato dan maknannya dalam kalangan masyarakat Dayak. Apa saja?

Berikut 6 motif tato suku Dayak :

1. Motif Rekong

Tato motif rekong bagi masyarakat Dayak Iban hanya diberikan kepada panglima atau orang yang dituakan di wilayahnya sendiri maupun di perantauan.

Panglima Jilah suku Dayak

Motif rekong bentuknya berbeda, disesuaikan dengan status sosial seseorang. Biasanya, tato ini berbentuk kupu-kupu, kalajengking, dan kepiting. Namun motif tato ini di luar suku Dayak Iban, diartikan sebagai sebuah hukuman adat.

2. Motif Bunga Terong

Motif bunga terong bagi suku Dayak diartikan sebagai seorang anak rantau yang dapat hidup di mana saja. Biasanya tato ini dilukis di bahu, di mana akan terukir bagi penduduk Dayak yang akan berperang.

Ada juga yang mengukir di bagian pinggang, yang berarti sosok yang telah mengembara, dan di bagian tubuh lainnya. Faktanya, bunga terong merupakan salah satu kebanggan suku Dayak Iban.

Dahulu, tato motif terong ini sebagai simbol bahwa ia adalah sosok yang pemberani dan mampu memenggal kepala musuh saat terjadinya perang suku.

Tato bunga terong suku Dayak

3. Motif Ketam

Motif tato yang satu ini diartikan juga sebagai sosok yang berani dan jantan, yang biasanya terdapat di kedua pundak maupun pada kedua lengan.

Tato Ketam juga dapat diukir di belakang punggung, di mana sebagai simbol sebuah arti hidup yang dekat dengan alam. Serta jenis motif tato ini termasuk dalam bagian tato Kelingai atau disebut Kelingai Ketam.