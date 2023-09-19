Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Kampung Gelgel, Desa Islam Tertua di Bali yang Dihuni 40 Prajurit Majapahit

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |01:48 WIB
Kisah Kampung Gelgel, Desa Islam Tertua di Bali yang Dihuni 40 Prajurit Majapahit
Masjid Nurul Huda di Desa Gelgel, Klungkung, Bali. (Foto: pesona.travel)
A
A
A

BALI merupakan provinsi mayoritas Hindu. Namun, Pulau Dewata juga punya perkampungan Islam bernama Gelgel. Ini merupakan desa Islam tertua di Bali. Penduduknya hidup rukun dengan penganut lintas agama.

Desa Gelgel terletak di Kecematan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Menurut riwayat, ratusan silam, dari Gelgel inilah syiar Islam menyebar di Bali. Gelge dulunya pernah dihuni oleh 40 prajurit Muslim Kerajaan Majapahit.

Mengutip dari laman resmi Desa Kampung Gelgel, masa Pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir sebagai Raja Gelgel I (1380–1460 ), Raja Bali pernah berkunjungan ke Keraton Majapahit saat Raja Hayam Wuruk mengadakan konferensi kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara.

 BACA JUGA:

Kemudian ketika Dalem Ketut Ngelesir kembali ke Bali, sang raja dikawal oleh 40 prajurit Muslim Majapahit. Sampai di Bali, 40 pengawal dari Majapahit tersebut diberi hadiah dan tempat tinggal di Gelgel.

 

Sebagian dari prajurit itu ada yang kembali ke Pulau Jawa dan ke bagian timur. Sisanya menetap di Gelgel. Penduduk Gelgel yang Islam mengakui asal-muasal mereka dari Tanah Jawa, keturunan prajurit Majapahit.

 BACA JUGA:

Kemudian dalam cerita lainnya, salah seorang Raja Gelgel yang terkenal adalah Dalem Waturenggong yang memerintah dari tahun 1480 - 1550. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, pulau bali tidak lagi dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Usut punya usut menurut sumber-sumber lokal, Dalem Waturenggong tidak hanya berkuasa di Bali tetapi juga menguasai Lombok, Sumbawa,dan Blambangan (Jawa Timur).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement