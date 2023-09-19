Kisah Kampung Gelgel, Desa Islam Tertua di Bali yang Dihuni 40 Prajurit Majapahit

BALI merupakan provinsi mayoritas Hindu. Namun, Pulau Dewata juga punya perkampungan Islam bernama Gelgel. Ini merupakan desa Islam tertua di Bali. Penduduknya hidup rukun dengan penganut lintas agama.

Desa Gelgel terletak di Kecematan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Menurut riwayat, ratusan silam, dari Gelgel inilah syiar Islam menyebar di Bali. Gelge dulunya pernah dihuni oleh 40 prajurit Muslim Kerajaan Majapahit.

Mengutip dari laman resmi Desa Kampung Gelgel, masa Pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir sebagai Raja Gelgel I (1380–1460 ), Raja Bali pernah berkunjungan ke Keraton Majapahit saat Raja Hayam Wuruk mengadakan konferensi kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara.

Kemudian ketika Dalem Ketut Ngelesir kembali ke Bali, sang raja dikawal oleh 40 prajurit Muslim Majapahit. Sampai di Bali, 40 pengawal dari Majapahit tersebut diberi hadiah dan tempat tinggal di Gelgel.

Sebagian dari prajurit itu ada yang kembali ke Pulau Jawa dan ke bagian timur. Sisanya menetap di Gelgel. Penduduk Gelgel yang Islam mengakui asal-muasal mereka dari Tanah Jawa, keturunan prajurit Majapahit.

Kemudian dalam cerita lainnya, salah seorang Raja Gelgel yang terkenal adalah Dalem Waturenggong yang memerintah dari tahun 1480 - 1550. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, pulau bali tidak lagi dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Usut punya usut menurut sumber-sumber lokal, Dalem Waturenggong tidak hanya berkuasa di Bali tetapi juga menguasai Lombok, Sumbawa,dan Blambangan (Jawa Timur).