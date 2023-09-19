Fakta Hotel di Jepang Boleh Usir Tamu yang Menyebalkan

FAKTA hotel di Jepang boleh usir tamu ngeselin menarik untuk diulas. Pasalnya, hal ini akan membantu menjaga kenyamanan pihak hotel serta tamu hotel yang lain.

Jepang menjadi salah satu negara yang menjadi destinasi favorit untuk berwisata. Tapi, terkadang wisatawan berbuat seenaknya yang melanggar etika atau aturan di hotel-hotel Jepang.

Untuk mengurangi hal itu, Kementerian Kesehatan Jepang saat ini tengah merumuskan pedoman yang mengizinkan pihak hotel untuk dapat mengusir tamu yang menyebalkan.

Melansir dari The Asahi Shimbun, dalam pedoman yang rilis pada 5 September 2023, mengizinkan hotel dan penginapan untuk menolak tamu yang berulang kali menunjukkan perilaku agresif.

Perilaku ini meliputi menuntut diskon yang tidak masuk akal pada pihak hotel, menuntut keramahtamahan yang berlebihan dari karyawan, hingga mengajukan keluhan yang tidak masuk akal dan terus-menerus yang membuat karyawan hotel harus berlutut dan meminta maaf berkali-kali.

Dalam pedooman ini, pihak hotel atau penginapan juga diperkenankan untuk menolak akomodasi dari tamu yang datang dalam kondisi mabuk berat.

Perumusan aturan hotel boleh menolak tamu yang menyebalkan ini disusun setelah ada revisi Undang-Undang Bisnis Hotel pada bulan Juni lalu. Dengan adanya revisi ini, pihak hotel kini boleh menolak ataupun mengusir tamu yang memberatkan pegawainya.