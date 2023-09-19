Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Lembah Watangan Disebut Bukit Teletubbies Gunung Bromo?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:00 WIB
Kenapa Lembah Watangan Disebut Bukit Teletubbies Gunung Bromo?
Pemandangan Bukit Watangan atau Bukit Teletubbies Gunung Bromo sebelum terbakar. (Instagram @ayodolan)
A
A
A

KEBAKARAN lahan sekitar Bukit Teletubbies Gunung Bromo, Jawa Timur sudah padam. Penampakan kawasan wisata itu kini sangat menyedihkan karena sudah tandus, gosong, dan penuh abu.

Padahal dulu pemandangan savananya hijau asri bak permadani dan jadi salah satu spot favorit wisatawan di Bromo.

Lalu kenapa disebut Bukit Teletubbies Gunung Bromo?

 BACA JUGA:

Mengutip dari disporaparbud.probolinggokab.go.id, bukit savana di Gunung Bromo itu dijuluki sebagai Bukit Teletubbies karena pemandangannya dinilai sangat mirip dengan bukit yang ada dalam serial anak-anak Teletubbies.

 Ilustrasi

Kebakaran Bukit Teletubbies Gunung Bromo

Serial Teletubbies tayang di televisi Indonesia sejak 2000. Julukan Bukit Teletubbies itu diberikan oleh pengunjung Gunung Bromo yang merasa ada kemiripan bukit savana di Gunung Bromo itu dengan perbukitan dalam film Teletubbies.

Padahal nama asli kawasan itu adalah lembah atau bukit Watangan karena barada di bawah Gunung Watangan. Penduduk lokal masih menyebutnya dengan Watangan, tapi netizen justru mempopulerkannya sebagai Bukit Teletubbies.

 BACA JUGA:

Bukit Teletubbies memang menyajikan pemandangan asri. Pengunjung yang datang tidak hanya disuguhkan dengan hamparan rumput hijau yang menyejukan mata, juga bisa menikmati keindahan sunrise pagi hari.

 Ilustrasi

Matahari yang perlahan muncul dari balik bukit dan di sela-sela awan yang berbaris membuat suasana yang sangat romantis. Bukit ini juga memiliki keindahan alam dan perbukitan dan juga sangat cocok digunakan sebagai salah satu tempat foto pre-wedding.

Bukit Teletubbies ini berada di balik Gunung Bromo. Para pengunjung yang ingin ke sana bisa melalui pintu masuk kawasan Wisata Gunung Bromo dari Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/406/3157697/salju_gunung_bromo-J3uD_large.jpg
Suhu Gunung Bromo Sentuh 0 Derajat Celcius, Salju Bermunculan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/406/3143365/wisatawan_tiongkok_di_bromo-ksrc_large.JPG
Long Weekend, Kawasan Wisata Bromo Digandrungi Wisatawan Tiongkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/406/3139463/gunung_bromo-H6lB_large.jpg
Perayaan Kasada 2025, Wisata Gunung Bromo Ditutup Selama 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/406/3108412/viral_wisata_gunung_bromo_macet_parah_pengunjung_keluhkan_2_jam_tak_bergerak-EUul_large.jpg
Viral Wisata Gunung Bromo Macet Parah, Pengunjung Keluhkan 2 Jam Tak Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/406/3099097/viral_lalu_lintas_di_gunung_bromo_padat_saat_libur_natal_wisatawan_antre_hingga_2_jam-HOKJ_large.jpg
Viral Lalu Lintas di Gunung Bromo Padat Saat Libur Natal, Wisatawan Antre hingga 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/406/3009534/imbas-kecelakaan-maut-jalur-wisata-bromo-akan-diperlebar-dan-ditambah-dinding-penahan-80hSt6tvtW.JPG
Imbas Kecelakaan Maut, Jalur Wisata Bromo Akan Diperlebar dan Ditambah Dinding Penahan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement