Kenapa Lembah Watangan Disebut Bukit Teletubbies Gunung Bromo?

KEBAKARAN lahan sekitar Bukit Teletubbies Gunung Bromo, Jawa Timur sudah padam. Penampakan kawasan wisata itu kini sangat menyedihkan karena sudah tandus, gosong, dan penuh abu.

Padahal dulu pemandangan savananya hijau asri bak permadani dan jadi salah satu spot favorit wisatawan di Bromo.

Lalu kenapa disebut Bukit Teletubbies Gunung Bromo?

BACA JUGA:

Mengutip dari disporaparbud.probolinggokab.go.id, bukit savana di Gunung Bromo itu dijuluki sebagai Bukit Teletubbies karena pemandangannya dinilai sangat mirip dengan bukit yang ada dalam serial anak-anak Teletubbies.

Kebakaran Bukit Teletubbies Gunung Bromo

Serial Teletubbies tayang di televisi Indonesia sejak 2000. Julukan Bukit Teletubbies itu diberikan oleh pengunjung Gunung Bromo yang merasa ada kemiripan bukit savana di Gunung Bromo itu dengan perbukitan dalam film Teletubbies.

Padahal nama asli kawasan itu adalah lembah atau bukit Watangan karena barada di bawah Gunung Watangan. Penduduk lokal masih menyebutnya dengan Watangan, tapi netizen justru mempopulerkannya sebagai Bukit Teletubbies.

BACA JUGA:

Bukit Teletubbies memang menyajikan pemandangan asri. Pengunjung yang datang tidak hanya disuguhkan dengan hamparan rumput hijau yang menyejukan mata, juga bisa menikmati keindahan sunrise pagi hari.

Matahari yang perlahan muncul dari balik bukit dan di sela-sela awan yang berbaris membuat suasana yang sangat romantis. Bukit ini juga memiliki keindahan alam dan perbukitan dan juga sangat cocok digunakan sebagai salah satu tempat foto pre-wedding.

Bukit Teletubbies ini berada di balik Gunung Bromo. Para pengunjung yang ingin ke sana bisa melalui pintu masuk kawasan Wisata Gunung Bromo dari Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang.