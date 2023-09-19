Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa Arti Tato Cicak? Begini Penjelasannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:03 WIB
Apa Arti Tato Cicak? Begini Penjelasannya
Tato Cicak (Foto: Amazon)
A
A
A

ARTI tato cicak sangat subjektif tergantung pemaknaan setiap orang. Salah satu makna yang terbesit ketika melihat tato reptil ini adalah kecepatan dan kelincahan.

Masyarakat Yunani dan Mesir kuno percaya bahwa keberadaan hewan reptil ini membawa keberuntungan. Hingga banyak orang yang mengabadikannya melalui karya seni tato.

Melansir Tattoosoe Search for Artists, arti tato cicak atau gecko adalah ketangkasan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi.

Cicak juga merupakan simbol kekuatan di banyak negara karena tetap hidup meski telah kehilangan ekornya.

Cicak berukuran kecil daripada hewan reptil sejenisnya. Meski demikian, mereka memiliki kemampuan untuk memanjat dengan cepat dan gesit.

Infografis Tradisi Seks Suku Kreung Kamboja

Tangan kecilnya terbuat dari jari-jari yang lengket sehingga bisa menempel di hampir semua permukaan.

Karena ukurannya yang lebih kecil, cicak harus lebih waspada dan memperhatikan ribuan predator disekitar mereka. Bagi pemilik tato cicak, ini memperingatkan diri untuk mengikuti naluri dan intuisi dalam mengambil keputusan.

Secara umum arti tato cicak atau gecko sangat mirip dengan arti tato kadal. Kedua hewan ini memiliki banyak ciri yang sama. Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup.

Cicak juga termasuk hewan lincah. Mereka dapat melarikan diri melalui lorong kecil dan menghindari penghalang yang mungkin membuat mereka menjadi mangsa predator.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement