Apa Arti Tato Cicak? Begini Penjelasannya

ARTI tato cicak sangat subjektif tergantung pemaknaan setiap orang. Salah satu makna yang terbesit ketika melihat tato reptil ini adalah kecepatan dan kelincahan.

Masyarakat Yunani dan Mesir kuno percaya bahwa keberadaan hewan reptil ini membawa keberuntungan. Hingga banyak orang yang mengabadikannya melalui karya seni tato.

Melansir Tattoosoe Search for Artists, arti tato cicak atau gecko adalah ketangkasan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi.

Cicak juga merupakan simbol kekuatan di banyak negara karena tetap hidup meski telah kehilangan ekornya.

Cicak berukuran kecil daripada hewan reptil sejenisnya. Meski demikian, mereka memiliki kemampuan untuk memanjat dengan cepat dan gesit.

Tangan kecilnya terbuat dari jari-jari yang lengket sehingga bisa menempel di hampir semua permukaan.

Karena ukurannya yang lebih kecil, cicak harus lebih waspada dan memperhatikan ribuan predator disekitar mereka. Bagi pemilik tato cicak, ini memperingatkan diri untuk mengikuti naluri dan intuisi dalam mengambil keputusan.

Secara umum arti tato cicak atau gecko sangat mirip dengan arti tato kadal. Kedua hewan ini memiliki banyak ciri yang sama. Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup.

Cicak juga termasuk hewan lincah. Mereka dapat melarikan diri melalui lorong kecil dan menghindari penghalang yang mungkin membuat mereka menjadi mangsa predator.