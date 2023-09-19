Duh! Pesona Bunga Tabebuya di Jakarta Mulai Pudar, Kelopak Berserakan di Trotoar

Bunga Tabebuya di Jakarta mulai berguguran (Foto: MPI/Novie Fauziah)

BELAKANGAN sempat viral bermekarannya bunga tabebuya nan indah di Jakarta yang amat mirip dengan bunga sakura khas Jepang.

Namun, bunga tabebuya yang sempat bermekaran di trotoar kawasan Bendungan Hilir, Sudirman, Kemang dan Senayan kini mulai berguguran.

Di mana kelopak bunga itu tampak berserakan di trotoar akibat gugur, dan juga jatuh karena tertiup angin yang cukup kencang.

Keindahannya perlahan juga perlahan sirna, sama seperti bunga tabebuya yang gugur dimakan hari serta berjatuhan karena tertiup angin.

(Foto: MPI/Novie Fauziah)

Pantauan tim MNC Portal, kelopak bunga tabebuya yang berguguran tersebut memiliki tiga warna yaitu pink, putih dan kuning.

Salah satu yang menarik perhatian adalah yang berwarna merah muda (pink) karena sekilas warnanya mirip bunga sakura di Jepang.

Kendati perlahan mulai berguguran, namun tak menyurutkan niat sebagian pengguna jalan raya maupun trotoar untuk mengabadikan momen langka tersebut. Di mana bunga-bunga cantik bermekaran langsung di pohonnya, berdampingan dengan pemandangan gedung pencakar langit nan megah.