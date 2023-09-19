4 Alasan Kenapa Roti Cokro Viral dan Ngetren di TikTok

ALASAN Kenapa Roti Cokro Viral, akan diuraikan lewat artikel ini. Pasalnya, beberapa waktu belakangan ini Roti Bluder Cokro tiba-tiba menjadi tren, banyak muncul di berbagai konten para content creator.

Roti Bluder Cokro yang sering lewat alias viral di timeline Instagram maupun linimasa TikTok selama beberapa minggu terakhir. Hampir semua para pembuat konten mempraktikkan cara unik makan roti jadul perpaduan adonan roti dan cake itu.

Ternyata, Roti Bluder Cokro ini punya sejarah yang panjang dari tempat asalnya, Madiun, Jawa Timur (Jatim). Roti Bluder Cokro ini merupakan hasil kreasi seorang ibu rumah tangga bernama Suzana, yang awalnya mencoba menjual itu ke pasar lokal Madiun, namun tidak laku. Namun kini, Roti Cokro sangat viral dan laris manis.

Lantas, kenapa Roti Bluder Cokro bisa viral? Berikut adalah uraian mengenai empat alasan kenapa Roti Cokro viral, yang merupakan hasil analisis penulis dari berbagai sumber khususnya media sosial, dikutip Selasa (19/9/2023)

1. Tren cara makan: Alasan kenapa Roti Cokro viral, pertama-tama adalah karena dibuatnya kampanye makan Roti Bluder Cokro dengan cara disiram dengan susu. Jika selama ini banyak roti dicelup ke dalam the, kopi atau susu, Roti Cokro mempromosikan cara makan baru, yakni dengan menyiram susu ke atas Roti Bluder Cokro, yang wadahnya berbentuk wadah mangkuk plastik.

(Alasan Kenapa Roti Cokro Viral, Foto: Instagram @syam_ali)

Cara makan baru Roti Cokro siram ini dikenalkan di acara Jakarta Fair 2023, tepatnya di booth Cokro di Open Space Jakarta Fair Kemayoran 2023, yang digelar pada 15 Juli 2023 lalu.

2. Artis dan Selebgram Bikin Konten Roti Cokro Siram: Setelah diperkenalkan cara makannya yang unik di Jakarta Fair 2023, banyak kalangan artis dan juga selebgram membuat konten Roti Bluder Cokro siram.

(Alasan Kenapa Roti Cokro Viral, Foto: Instagram @syam_ali)





Mereka memberikan testimoni bahwa dengan menyiram Roti Bluder Cokro dengan susu merek tertentu, bisa membuat rasa rotinya lebih lembut dan terkesan lumer di mulut. Beberapa artis dan selebgram yang ikut membuat konten Roti Cokro Siram yang viral ini di antaranya, Rachel Venya, Citra Kirana dan masih banyak lagi.