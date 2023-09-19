10 Jenis Ikan yang Paling Sering Dikonsumsi Orang Jepang, Ada Ikan Shisamo Favorit Cipung!

IKAN merupakan sumber protein yang paling sering dikonsumsi oleh orang-orang Jepang, sebab harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan. Orang-orang Jepang biasa mengonsumsinya secara mentah maupun matang dengan hidangan seperti Sashimi dan Sushi.

Hobi makan ikan sehari-hari, tak heran orang Jepang pun dikenal dengan kesehatan, umur panjang dan kepintarannya.

Dari sekian banyak jenis yang dikonsumsi, ada beberapa jenis ikan yang masuk ke dalam daftar favorit orang-orang Jepang untuk dikonsumsi dalam keseharian. Penasaran ikan apa saja yang paling orang Jepang sukai? Berikut adalah daftar ikan yang paling sering dikonsumsi orang-orang Jepang, dilansir dari SoraNews24, Selasa (19/9/2023)

1. Chum Salmon (Sake): Ikan salmon satu ini menjadi makanan paling sering dijumpai di masakan Jepang, seperti sushi. Orang-orang Jepang biasa mengonsumsi ikan jenis ini untuk sarapan mereka, terutama di hotel-hotel Jepang. Bahkan, ikan jenis ini juga dapat ditemukan dalam kotak bento hidangan makan siang.

2. Pacific Bluefin Tuna (Maguro): Selain salmon, salah satu jenis ikan yang sering ditemukan dalam hidangan sushi dan sashimi adalah Tuna. Tuna jenis Pacific bluefin ini jadi incaran orang-orang Jepang sebab rasanya yang kaya dan berlemak. Ikan ini bertekstur lembut yang akan meleleh di dalam mulut selayaknya mentega.

3. Pacific Saury (Sanma): Sauri Pasifik merupakan ikan ketiga yang populer dikonsumsi oleh orang-orang Jepang. Ikan ini sangat mudah untuk dimasak dan umumnya dihidangkan dengan cara dipanggang. Bahkan, orang-orang Jepang memiliki panggangan khusus untuk memanggang ikan ini di rumah.