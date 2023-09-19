Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kafe Unik Ini Hadirkan Konsep seperti di Rumah Nenek, Obati Rasa Rindu Para Cucu

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:00 WIB
Kafe Unik Ini Hadirkan Konsep seperti di Rumah Nenek, Obati Rasa Rindu Para Cucu
Kafe berkonsep unik seperti di rumah nenek. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEHANGATAN dan kasih sayang saat pulang ke rumah nenek tentunya sangat dirindukan setiap orang. Nah, jika Anda ingin merasakan sensasi pulang ke rumah nenek, maka tidak perlu jauh-jauh sebab ada sebuah cafe di kawasan Melawai, Jakarta Selatan punya konsep unik.

Kafe ini akan memberikan Anda pengalaman dengan merasakan suasana layaknya di rumah nenek. Namanya Oma Uma, cafe yang mempekerjakan para lansia. Tidak perlu dipikir 'kok tega banget lansia disuruh kerja?'. Pasalnya cafe ini memang bertujuan memberi rasa hangat hingga rasa rindu pada para cucu yang kangen dengan nenek.

"Kehadiran Oma diharapkan dapat memberi kehangatan dan mengobati rasa rindu #cucukrsayanganoma akan sambutan dan kasih sayang nenek ketika pulang kampung," tulis akun @umaomacafe, dikutip pada Selasa (19/9/2023).

Kafe Unik

Lantas pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh para lansia? Beberapa nenek melakukan aktivitas layaknya seorang pekerja cafe. Dengan senyuman super hangat mereka bakal menyambut tamu, membersihkan meja, dan lain sebagainya.

Lucunya, para lansia ini pun dipakaikan kemeja yang kemudian dibalut lagi bersama apron nuansa tosca. Dalam salah satu bingkai mereka menjelaskan bahwa pihaknya mempekerjakan lansia bukan tanpa alasan. Ada sebuah program pemberdayaan lansia yang digerakkan.

Halaman:
1 2
      
