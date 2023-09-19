Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tumis Tahu Telur Kacang Panjang, Enak dan Murah Meriah di Tengah Bulan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |10:30 WIB
Resep Tumis Tahu Telur Kacang Panjang, Enak dan Murah Meriah di Tengah Bulan
Resep tumis tahu telur kacang panjang, (Foto: Youtube CheChe Kitchen)
A
A
A

DI tengah bulan seperti sekarang, biasanya banyak orang mulai harus mengencangkan ikat pinggang. Salah satunya dengan berhemat memasak sendiri di rumah demi meminmalisir jajan di luar.

Nah, memasuki tanggal tua tengah bulan seperti ini, Anda bisa membuat menu masakan yang lezat tapi tetap murah dan hemat. Contohnya tumis tahu telur kacang panjang, yang bahan-bahannya sangat mudah, murah dan gampang ditemukan di pasaran.

Penasaran seperti apa cara membuat tumis tahu telur kacang panjang, menu enak dan murah meriah untuk di tanggal tua? Dilansir dari kanal YouTube, CheChe Kitchen, Selasa (19/9/2023) berikut uraian resepnya.

Bahan-bahan:

Tahu secukupnya

50 gr Ikan teri

150 gr kacang panjang

Cabai rawit secukupnya, sesuai selera

4 Siung bawang putih

4 Siung bawang merah

3-4 Lembar daun jeruk

1 Batang serai

1 Lembar daun salam

Garam & penyedap secukupnya

2 Butir telur ayam ukuran kecil atau 1 yang ukuran besar

Bumbu iris : bawang merah, petai, daun bawang, cabai rawit

Garam secukupnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement