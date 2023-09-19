Resep Tumis Tahu Telur Kacang Panjang, Enak dan Murah Meriah di Tengah Bulan

DI tengah bulan seperti sekarang, biasanya banyak orang mulai harus mengencangkan ikat pinggang. Salah satunya dengan berhemat memasak sendiri di rumah demi meminmalisir jajan di luar.

Nah, memasuki tanggal tua tengah bulan seperti ini, Anda bisa membuat menu masakan yang lezat tapi tetap murah dan hemat. Contohnya tumis tahu telur kacang panjang, yang bahan-bahannya sangat mudah, murah dan gampang ditemukan di pasaran.

Penasaran seperti apa cara membuat tumis tahu telur kacang panjang, menu enak dan murah meriah untuk di tanggal tua? Dilansir dari kanal YouTube, CheChe Kitchen, Selasa (19/9/2023) berikut uraian resepnya.

Bahan-bahan:

Tahu secukupnya

50 gr Ikan teri

150 gr kacang panjang

Cabai rawit secukupnya, sesuai selera

4 Siung bawang putih

4 Siung bawang merah

3-4 Lembar daun jeruk

1 Batang serai

1 Lembar daun salam

Garam & penyedap secukupnya

2 Butir telur ayam ukuran kecil atau 1 yang ukuran besar

Bumbu iris : bawang merah, petai, daun bawang, cabai rawit

Garam secukupnya