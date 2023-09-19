Final Miss World 2023 Siap Digelar di India

MISS World Organization diketahui sudah mengumumkan negara mana yang menjadi tuan rumah pagelaran malam finalMiss World 2023 ke-71 yang sangat dinantikan.

Miss World tahun ini memutuskan untuk mendapuk India sebagai tempat diselenggarakannya final ajang kecantikan kelas dunia ini. Mengutip laman resmi Miss World, Selasa (19/9/2023) pilihan dijatuhkan kepada India sebagai pengakuan atas kekayaan warisan budaya bangsa, komitmen untuk memajukan keberagaman, dan semangatnya untuk memberdayakan kaum perempuan.

“Saya dengan senang hati mengumumkan India sebagai tuan rumah yang baru bagi Final Miss World ke-71. Kami tidak sabar untuk menampilkan dan berbagai budaya unik dan beragam, atraksi kelas dunia, yang dimiliki India dengan seluruh dunia. Miss World Limited dan PME Entertainment bekerja sama untuk menghasilkan Festival Miss World yang luar biasa,” jelas Julia Morley, Ketua dan CEO Miss World Organization.

Karolina Bielawska, Miss World 2022 menambahkan ia sangat bersemangat menyambut gelaran final Miss World 2023 di salah satu negara maju di Asia Selatan tersebut.

(Foto: Miss World)

“India bersiap menyambut dunia dengan tangan terbukanya melalui Miss World 2023 ke-71. Menampilkan keanggunan, keindahan, dan semangat yang dimiliki India. Bergabunglah bersama kami dalam merayakan kekuatan perempuan untuk membuat perbedaan dan memulai perjalanan luar biasa ini bersama-sama,” tutur Karolina.