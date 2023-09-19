Profil Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022 yang Siap Berlaga ke Miss World 2023

HIDUP Audrey Vanessa sejak 15 September 2022 sudah berubah total, pasalnya di malam final Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa berhasil dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2022. Artinya, Audrey lah yang akan berlaga sebagai perwakilan Indonesia di ajang Miss World 2023 yang siap digelar di India pada Desember mendatang.

Bukan hanya cantik, terpilih sebagai Miss Indonesia 2022 dengan mengalahkan puluhan finalis lainnya, Audrey juga merupakan perempuan muda cerdas dan berprestasi. Anak sulung satu ini, merupakan lulusan dari Monash University Australia dengan gelar Bachelor of Commerce ganda jurusan Keuangan & Akuntansi, dan sekarang juga sedang menempuh semester terakhir untuk gelar masternya pada jurusan Perbankan dan Keuangan di Monash University.

Aktif dalam berbagai kegiatan, sebagai pembicara dalam berbagai komunitas sosial. Sebelum menjadi Miss Indonesia 2022, Audrey juga meraih Juara 1 Nona Manado, Sulawesi Utara 2022.

Selain cantik dan pintar secara akademis, Audrey juga sangat berbakat di dunia musik loh! Ya, Audrey Vanessa diketahui jago main banyak alat musik. Pada ajang babak tes bakat untuk Miss Indonesia Audrey diketahui sempat menunjukkan kemahirannya bermain biola yang sudah ia mainkan sejak kecil.