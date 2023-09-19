Penuh Kolaborasi, Asian Sound Syndicate Vol. 2 Sukses Hipnotis Penonton

Asian Sound Syndicate Vol2 sukses digelar di JIExpo Kemayoran pada Sabtu (26/8/2023)

JAKARTA - Asian Sound Syndicate Vol. 2 hari pertama sukses diselenggarakan di West Parking JIExpo Kemayoran, Sabtu (26/8/2023).

Asian Sound Syndicate adalah sebuah festival musik Hip-hop dan R&B Asia. Hadirnya acara tersebut juga menjadi wadah untuk mempromosikan keberagaman musik di Asia, khususnya Hip-hop.

Selain Hip-hop dan R&B, Asian Sound Syndicate Vol. 2 menambah genre baru, yaitu K-Pop, K-Indie Pop, dan J-Pop dengan harapan dapat dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat.

Hari pertama Asian Sound Syndicate Vol. 2 dibuka pada pukul 14.40 WIB dengan penampilan dari grup vokal, tari, dan rap asal Jepang Psychic Fever yang membawakan lagu Baku Baku.

Ketika memperkenalkan diri dan menyapa penonton, salah satu personil Psychic Fever, Tsurugi berbicara menggunakan Bahasa Indonesia.

“Halo, saya Tsurugi. Saya cinta kamu,” ucapnya yang disambut dengan jeritan histeris penonton.

Acara dilanjutkan oleh penampilan grup vokal asal wanita Korea Selatan Kep1er yang membawakan lagu debut mereka, WA DA DA.

Pada pukul 16.30, band rock indie Korea Selatan Se So Neon menggebrak panggung dengan lagu-lagunya, seperti Nan Chun, Go Back, dan Midnight Train.

Selain menikmati penampilan dari para musisi, penonton juga dapat berkunjung ke berbagai booth yang tersedia, seperti Frozz.

Pengunjung berada pada Booth Frozz di Asian Sound Syndicate. (Foto: dok MNC)