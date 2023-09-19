Dua Hari Digelar, Asian Sound Syndicate Vol. 2 Puaskan Dahaga Pecinta Musik Hip-Hop

Festival musik Sound Syndicate Vol. 2 selama dua hari sukses menghibur pecinta hip-hop Tanah Air. (Foto: dok. MNC)

JAKARTA - Asian Sound Syndicate Vol. 2 sukses digelar selama 2 hari di West Parking JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 26 dan 27 Agustus 2023 lalu. Festival musik Hip-hop dan R&B Asia ini berhasil memuaskan dahaga pecinta musik Hip-hop Tanah Air.

Festival musik ini sekaligus mempromosikan keberagaman musik di Asia, khususnya Hip-hop. Selain Hip-hop dan R&B, Asian Sound Syndicate Vol. 2 menambah genre baru, yaitu K-Pop, K-Indie Pop, dan J-Pop.

Hari pertama festival musik ini menghadirkan sederet line up spektakuler, seperti Psychic Fever, Kep1er, Se So Neon, Awich, Tuan Tigabelas, Westwew, BewhY, BIG Naughty, Sik-K, Agnez Mo, Reddy, dan B.I.

Meski dimulai dari siang hari, para penggemar terlihat sangat antusias. Penampilan grup vokal, tari, dan rap asal Jepang Psychic Fever menghentak keriuhan penonton saat membawakan lagu Baku Baku.

Personil Psychic Fever, Tsurugi menyapa penonton dengan bahasa Indonesia.

“Halo, saya Tsurugi. Saya cinta kamu,” ucapnya. Penonton menyambut salamnya dengan jeritan histeris.

Band rock indie Korea Selatan Se So Neon menggebrak panggung dengan lagu Nan Chun, Go Back, dan Midnight Train. Rapper wanita asal Jepang Awich tampil dengan energik. Ia sempat turun panggung untuk menyapa penggemarnya lebih dekat.

Tidak hanya musisi luar negeri, rapper Indonesia Tuan Tigabelas dan Westwew turut hadir memeriahkan acara dengan penampilan memukau.

Giliran BewhY yang menghipnotis penonton dengan lagu-lagunya. Para penonton turut bernyanyi dengan sangat bersemangat bersama rapper asal Korea Selatan yang baru pertama kali datang di Indonesia tersebut.