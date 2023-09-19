Pertempuran Makin Sengit, Shopee Live Ungguli Semua Pesaing Live Shopping di Indonesia

JAKARTA - Belanja secara live tengah menjadi tren di masyarakat Indonesia saat ini. E-commerce beramai-ramai menggelar belanja secara real time, tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga menebar beragam promo menggiurkan. Di tengah persaingan ketat, Shopee Live masih mengungguli live shopping di Indonesia dibanding kompetitornya seperti TikTok Live, Tokopedia Play, dan LazLive.

Shopee Live memang dirancang sebagai salah satu fitur di e-commerce Shopee untuk menghadirkan pengalaman berbelanja interaktif, sehingga siapapun pengguna baik pembeli dan penjual yang membuka Shopee Live sudah memiliki intensitas untuk jual beli secara real-time.

Fitur live shopping dari platform belanja e-commerce seperti Shopee Live desain lebih cocok untuk para brands dan sellers yang ingin memaksimalkan penjualannya dikarenakan traffic yang datang ke Shopee Live sudah mempunyai rencana dan niat berbelanja.

Para pesaing Shopee seperti masih harus mengatur strateginya agar dapat unggul dalam tatanan persaingan platform live streaming.

Melalui riset Populix yang bertajuk “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia” pada Juni lalu, menunjukkan 69 persen responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, jauh melampaui TikTok Live (25 persen).

Shopee Live juga menjadi fitur live streaming yang paling diingat oleh masyarakat dengan hasil 60 persen responden, sementara TikTok Live hanya mendapatkan 30 persen.

Selaras dengan data penggunaan live streaming platform, Shopee menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Di mana pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order), Shopee berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56 persen) dalam 6 bulan terakhir, jauh melampaui salah satu pesaingnya, TikTok Live dengan persentase 30 persen.

Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi (share of revenue), Shopee menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan nilai transaksi terbesar, yaitu 54 persen jauh di atas TikTok Live (31 persen).

Hal ini sejalan dengan persebaran preferensi masyarakat Indonesia saat berbelanja melalui fitur live streaming, di mana salah satunya mencari Live Shopping dengan penawaran paling menarik.

Sebagian besar karakteristik dan gaya berbelanja masih mengacu terhadap pencarian promosi atau penawaran menarik. Promo-promo yang paling menarik menurut masyarakat adalah gratis ongkir (91 persen), diskon (87 persen), cashback (65 persen), voucher belanja (47 persen), special bundle (34 persen), dan exclusive product launch (20 persen).

Adapun persebaran preferensi terhadap penawaran menarik untuk masing-masing pemain: