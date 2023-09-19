Berkat Shopee Affiliate Program, Ini Kisah Seorang Guru Honorer yang Berhasil Wujudkan Mimpi dan Harapannya

Jakarta- Menjadi seorang guru merupakan profesi yang mulia. Sering kita dengar ungkapan Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, dimana guru memberikan kita ilmu yang sangat berharga yang tidak dapat dibalas dengan apapun.

Namun saat ini, masih kita temui tugas mulia guru masih belum diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Pergolakan inilah yang sempat dihadapi seorang wanita muda asal Lampung, Siti Alifah Faiz (26 tahun) yang ingin terus berdaya untuk hidup yang lebih baik dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Memutuskan untuk bergabung dengan Shopee Affiliate Program sejak Januari 2022, Alifah kerap berbagi konten seputar dunia anak usia dini dan rekomendasi produk edukatif dan interaktif untuk anak yang ternyata disukai oleh banyak orang.

Terlahir dari keluarga sederhana dimana ibu dan ayah juga berprofesi sebagai guru mendorong Alifah untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai pendidik untuk membimbing anak-anak bangsa.

Ia juga merupakan anak pertama dari 6 bersaudara sehingga harus berjuang lebih keras agar menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Kegiatan sehari-harinya sebelum bergabung Shopee Affiliate selain aktif mengajar di TK sebagai guru honorer, ia juga mengajar les calistung privat dari rumah ke rumah. Bekerja dari pagi hingga sore ternyata tidak sepadan dengan pemasukan yang ia dapatkan, ia harus mencari cara dan strategi baru untuk

meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah awal mula Alifah mencoba peruntungan dengan membuat konten di akun Youtubenya setiap malam sepulang kerja dan mendorongnya semakin yakin mengeksplorasi potensi diri menjadi Shopee Affiliate.