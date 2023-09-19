Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Berkat Shopee Affiliate Program, Ini Kisah Seorang Guru Honorer yang Berhasil Wujudkan Mimpi dan Harapannya

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:37 WIB
Berkat Shopee Affiliate Program, Ini Kisah Seorang Guru Honorer yang Berhasil Wujudkan Mimpi dan Harapannya
Foto: dok istimewa
A
A
A

Jakarta- Menjadi seorang guru merupakan profesi yang mulia. Sering kita dengar ungkapan Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, dimana guru memberikan kita ilmu yang sangat berharga yang tidak dapat dibalas dengan apapun.

Namun saat ini, masih kita temui tugas mulia guru masih belum diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Pergolakan inilah yang sempat dihadapi seorang wanita muda asal Lampung, Siti Alifah Faiz (26 tahun) yang ingin terus berdaya untuk hidup yang lebih baik dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Memutuskan untuk bergabung dengan Shopee Affiliate Program sejak Januari 2022, Alifah kerap berbagi konten seputar dunia anak usia dini dan rekomendasi produk edukatif dan interaktif untuk anak yang ternyata disukai oleh banyak orang.

Terlahir dari keluarga sederhana dimana ibu dan ayah juga berprofesi sebagai guru mendorong Alifah untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai pendidik untuk membimbing anak-anak bangsa.

Ia juga merupakan anak pertama dari 6 bersaudara sehingga harus berjuang lebih keras agar menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Kegiatan sehari-harinya sebelum bergabung Shopee Affiliate selain aktif mengajar di TK sebagai guru honorer, ia juga mengajar les calistung privat dari rumah ke rumah. Bekerja dari pagi hingga sore ternyata tidak sepadan dengan pemasukan yang ia dapatkan, ia harus mencari cara dan strategi baru untuk

meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah awal mula Alifah mencoba peruntungan dengan membuat konten di akun Youtubenya setiap malam sepulang kerja dan mendorongnya semakin yakin mengeksplorasi potensi diri menjadi Shopee Affiliate.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement