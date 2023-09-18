11 Souvenir Pernikahan Artis Termahal, Kalung Bertahta Permata hingga Emas Batangan

ADA beberapa souvenir pernikahan artis termahal dan pasti sangat menarik untuk diketahui sebagai referensi.

Saat ini souvenir sudah menjadi hal wajib yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah pesta pernikahan. Souvenir ini diberikan oleh kedua mempelai pada setiap tamu undangan yang hadir di pesta pernikahan mereka.

Souvenir memiliki wujud yang beragam dengan harga yang bervariasi pula. Melansir laman Bridestory, Senin (18/9/2023), harga souvenir ternyata berada di kisaran belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah.

Meski begitu, ternyata beberapa selebriti memiliki souvenir pernikahan yang terbilang sangat mewah. Oleh karena itu, berikut okezone rangkum 11 souvenir pernikahan artis termahal melansir berbagai sumber.

11. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Pernikahan youtuber, Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah digelar sangat meriah. Begitu pula dengan souvenir pernikahannya yang terdiri atas parfum, sedotan, masker hingga kalung yang berhiaskan dengan batu permata.

10. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga memiliki souvenir pernikahan yang terbilang mewah. Pasalnya, souvenir yang diberikan saat pernikahan mereka adalah sebuah parfum aromaterapi yang diimpor langsung dari Swiss.