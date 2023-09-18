Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

11 Souvenir Pernikahan Artis Termahal, Kalung Bertahta Permata hingga Emas Batangan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:13 WIB
11 Souvenir Pernikahan Artis Termahal, Kalung Bertahta Permata hingga Emas Batangan
Potret Fritz Hutapea dan Chen Giovani (Foto: Instagram)
A
A
A

ADA beberapa souvenir pernikahan artis termahal dan pasti sangat menarik untuk diketahui sebagai referensi.

Saat ini souvenir sudah menjadi hal wajib yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah pesta pernikahan. Souvenir ini diberikan oleh kedua mempelai pada setiap tamu undangan yang hadir di pesta pernikahan mereka.

Souvenir memiliki wujud yang beragam dengan harga yang bervariasi pula. Melansir laman Bridestory, Senin (18/9/2023), harga souvenir ternyata berada di kisaran belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. 

Meski begitu, ternyata beberapa selebriti memiliki souvenir pernikahan yang terbilang sangat mewah. Oleh karena itu, berikut okezone rangkum 11 souvenir pernikahan artis termahal melansir berbagai sumber.

11. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Pernikahan youtuber, Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah digelar sangat meriah. Begitu pula dengan souvenir pernikahannya yang terdiri atas parfum, sedotan, masker hingga kalung yang berhiaskan dengan batu permata.

10. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga memiliki souvenir pernikahan yang terbilang mewah. Pasalnya, souvenir yang diberikan saat pernikahan mereka adalah sebuah parfum aromaterapi yang diimpor langsung dari Swiss.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483//amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176039//amanda_manopo_menikah-g5sq_large.jpg
Souvenir Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin: Parfum Armani hingga TV 32 Inch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790//mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148792//patricia-4OdD_large.jpg
Patricia Gouw Spill Souvenir Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Ada Bros Emas hingga Toples
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/612/3138814//melanie_saat_menunjukkan_suvenir_mewah_pernikahan_luna_dengan_maxime-Ej1A_large.jpg
12 Souvenir Pernikahan Artis yang Curi Perhatian, Mewah dan Eksklusif!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement