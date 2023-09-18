Rincian Biaya Pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani

RINCIAN biaya pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani ternyata diungkap oleh ayahanda tercinta, Hotman Paris Hutapea. Pada Sabtu (16/9/2023), pengacara kondang Tanah Air ini baru saja melangsungkan pesta pernikahan putranya di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Turut hadir pula sejumlah pengusaha, artis, hingga pejabat negara dalam pesta pernikahan mewah tersebut. Banyak menaksir untuk pesta pernikahan tersebut, Fritz Hutapea dan Chen Giovani menghabiskan dana hingga miliaran rupiah.

Dilansir dari YouTube Intens Investigasi, Senin (18/9/2023), Hotman Paris menjelaskan rincian biaya pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani. Pengacara yang hobi mengoleksi mobil mewah ini tak menampik biaya fantastis yang dikeluarkan untuk pernikahan sang putra.

"Biayanya sih besar banget, tapi aku enggak kerasa,” ucap Hotman Paris.