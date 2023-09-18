Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Transformasi Betrand Peto dari Bocah Viral Jadi Cowok Hot

Rayfi Azahra , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |09:10 WIB
Potret Transformasi Betrand Peto dari Bocah Viral Jadi Cowok Hot
Bertrand Peto. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERTRAND Peto Putra Onsu kini menjadi idola baru di dunia hiburan Tanah Air. Remaja berusia 18 tahun ini memiliki talenta luar biasa di bidang tarik suara. Semakin hari, penampilannya kian memukau.

Betrand mengalami banyak perubahan, mulai dari karier, penampilan, hingga kehidupan lainnya. Meski demikian, sikap santun yang memang diterapkan ayah bundanya tidak hilang dari karakternya.

Ruben dan Sarwendah pun sudah menganggap Oyo, panggilan Bertrand Peto, sebagai anaknya sendiri. Bagi mereka, Betrand adalah anak kandungnya sendiri, mereka pun siap menjadi ayah dan ibu yang berjuang untuk kebahagiaannya.

Berbicara mengenai kehidupan Betrand sekarang ini, tentu menarik jika melihat kembali perubahannya sejak viral hingga menjadi bagian dari The Onsu Family. Berikut transformasi Betrand seperti dilansir dari berbagai sumber.

Punya Suara Merdu

Betrand Peto

Betrand awalnya dilirik karena memiliki suara yang merdu, setelah viral di media sosial menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G. Ade. Suaranya yang merdu sukses membuat banyak orang terkesima, termasuk Ruben Onsu.

Usai viral dan diundang TV

Betrand Peto

Usai viral dan diundang ke TV, ia pertama kali bertemu dengan ayah angkatnya, Ruben Onsu. Saat itu, Ruben tergugah hatinya untuk menjadikan Betrand sebagai anaknya dan mewujudkan impian bocah laki-laki itu untuk menjadi seorang penyanyi.

Di bawah bimbingan Onsu

Betrand Peto

Tak ada yang sia-sia, di bawah bimbingan keluarga besar Ruben Onsu, Betrand terus menunjukan perkembangan yang luar biasa. Dia pun menjelma menjadi penyanyi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020738/momen-romantis-ruben-onsu-dan-sarwendah-sebelum-putuskan-berpisah-JJiQknPslv.jpg
Momen Romantis Ruben Onsu dan Sarwendah Sebelum Putuskan Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020144/makin-kurus-sarwendah-niat-menambah-lemak-di-wajah-9YZ8ebyo0g.jpg
Makin Kurus, Sarwendah Niat Menambah Lemak di Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/612/3015066/mengenal-perbedaan-virus-meningitis-dengan-empty-sella-syndrome-yang-diderita-olga-syahputra-dan-ruben-onsu-sf8e4viJrf.jpg
Mengenal Perbedaan Virus Meningitis dengan Empty Sella Syndrome yang diderita Olga Syahputra dan Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/612/3006052/7-potret-transformasi-sarwendah-tan-istri-ruben-onsu-yang-dulunya-berprofesi-sebagai-girlband-r5DmgXGJF5.jpg
7 Potret Transformasi Sarwendah Tan Istri Ruben Onsu yang Dulunya Berprofesi sebagai Girlband
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/612/3003811/5-potret-sarwendah-harmonis-bareng-keluarga-sebelum-dirumorkan-pisah-rumah-dengan-ruben-onsu-WVDXQP1K27.jpg
5 Potret Sarwendah Harmonis Bareng Keluarga sebelum Dirumorkan Pisah Rumah dengan Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968376/3-tampilan-imlek-ala-sarwendah-rambutnya-dibentuk-naga-keren-banget-1eeS3JEHJB.jpg
3 Tampilan Imlek ala Sarwendah, Rambutnya Dibentuk Naga Keren Banget!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement