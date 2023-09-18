Potret Transformasi Betrand Peto dari Bocah Viral Jadi Cowok Hot

BERTRAND Peto Putra Onsu kini menjadi idola baru di dunia hiburan Tanah Air. Remaja berusia 18 tahun ini memiliki talenta luar biasa di bidang tarik suara. Semakin hari, penampilannya kian memukau.

Betrand mengalami banyak perubahan, mulai dari karier, penampilan, hingga kehidupan lainnya. Meski demikian, sikap santun yang memang diterapkan ayah bundanya tidak hilang dari karakternya.

Ruben dan Sarwendah pun sudah menganggap Oyo, panggilan Bertrand Peto, sebagai anaknya sendiri. Bagi mereka, Betrand adalah anak kandungnya sendiri, mereka pun siap menjadi ayah dan ibu yang berjuang untuk kebahagiaannya.

Berbicara mengenai kehidupan Betrand sekarang ini, tentu menarik jika melihat kembali perubahannya sejak viral hingga menjadi bagian dari The Onsu Family. Berikut transformasi Betrand seperti dilansir dari berbagai sumber.

Punya Suara Merdu

Betrand awalnya dilirik karena memiliki suara yang merdu, setelah viral di media sosial menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G. Ade. Suaranya yang merdu sukses membuat banyak orang terkesima, termasuk Ruben Onsu.

Usai viral dan diundang TV

Usai viral dan diundang ke TV, ia pertama kali bertemu dengan ayah angkatnya, Ruben Onsu. Saat itu, Ruben tergugah hatinya untuk menjadikan Betrand sebagai anaknya dan mewujudkan impian bocah laki-laki itu untuk menjadi seorang penyanyi.

Di bawah bimbingan Onsu

Tak ada yang sia-sia, di bawah bimbingan keluarga besar Ruben Onsu, Betrand terus menunjukan perkembangan yang luar biasa. Dia pun menjelma menjadi penyanyi.