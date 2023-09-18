5 Arti Emoji Love Hitam, Ekspresi Cinta Mendalam Hingga Duka Cita

ARTI Emoji Love Hitam, jawabannya akan dijelaskan dalam artikel ini. Mengingat emoji love warna hitam ini memang taka sing, bahkan sangat familiar dipakai dalam komunikasi aplikasi chat perpesanan dan juga media sosial.

Seiring dengan kemajuan teknologi, kini sudah tersedia beragam warna emoji love atau cinta. Bahkan total ada 11 macam warna emoji love, ada yang berwarna merah yang mana paling sering digunakan, ada juga yang berwarna hitam.

Tahukah bahwa setiap emoji love itu memiliki arti masing-masing? Meskipun bentuknya sama-sama love, nyatanya setiap warna emoji love itu memiliki arti dan tujuan penggunaan yang berbeda loh! Termasuk di antaranya emoji love hitam, jadi jangan sampai salah makna dalam penggunaannya sehari-hari.

Terdapat lima arti emoji love hitam, artinya sangat bervariasi, ada yang maknanya cinta mendalam, ada juga yang menunjukkan duka cita. Berikut lima arti emoji love hitam yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (18/9/2023)

1. Ungkapan cinta mendalam dan romantic: Arti emoji love hitam adalah ungkapan cinta yang mendalam, meskipun warnanya hitam, emoji love hitam tetap berbentuk hati yang sempurna, tanpa adanya retakan.





(Arti Emoji Love Hitam, Foto: Freepik)

Jadi, Anda bisa menggunakan emoji hitam sebagai tanda bahwa Anda sangat mencintai pasanganmu. Emoji love hitam ini juga bisa melambangkan cinta atau kasih sayang atau romantisme.

2. Ungkapan duka dan kehilangan: Arti emoji love hitam selanjutnya adalah ungkapan duka atau kehilangan. Jika seseorang kehilangan orang terdekat yang ia sayangi, bisa menggunakan emoji love hitam ini. Bagi teman terdekat, kalian juga bisa memberikan respons dengan emoji love hitam untuk menunjukkan dukungan dan turut berduka.

(Arti Emoji Love Hitam, Foto: Freepik)