5 Potret Rumah Angker Ayu Lestari, Artis Cilik Era 80

POTRET rumah angker Ayu Lestari banyak mencuri perhatian publik. Ayu Lestari merupakan artis cilik di era 80an. Diketahui Ayu dulu memiliki sebuah rumah mewah yang saat ini telah bertahun-tahun terbengkalai.

Aktivitas supranatural tentu sudah tidak asing lagi di lingkungan kita. Berdasarkan info yang beredar, rumah mewah Ayu Lestari saat ini terlihat seram dan angker.

Banyak beberapa youtuber yang mencoba mengunjungi rumah Ayu yang terbengkalai. Berikut dirangkum beberapa potret rumah angker Ayu Lestari, seperti dilansir dari Youtube Sang Penjelajah Amatir.

BACA JUGA: Ternyata Ini Isi Tas Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris

Terlihat dari halaman depan rumahnya, pintu dan jendelan rumah tersebut masih tampak utuh. Terdapat sebuah sumur dibagian depan teras rumahnya. Untuk disebut terbengkalai, rumah ini masih termasuk bersih.

Dibagian dalam rumah bagian ruang tengah terdapat sebuah tangga menuju lantai dua. Dengan tema cat berwarna hijau putih dan tangga yang terbuat dari kayu, sudah terlihat jika ini termasuk rumah tua.

Dibagian belakang rumah, terdapat kolam renang terbengkalai yang airnya sudah kotor kehijauan. Saking terbengkalainya, tanaman-tanaman liar terlihat merambat ke pinggir pinggir dinding kolam.