Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Rumah Angker Ayu Lestari, Artis Cilik Era 80

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |19:43 WIB
5 Potret Rumah Angker Ayu Lestari, Artis Cilik Era 80
Rumah Ayu Lestari. (Foto: Youtube)
A
A
A

POTRET rumah angker Ayu Lestari banyak mencuri perhatian publik. Ayu Lestari merupakan artis cilik di era 80an. Diketahui Ayu dulu memiliki sebuah rumah mewah yang saat ini telah bertahun-tahun terbengkalai.

Aktivitas supranatural tentu sudah tidak asing lagi di lingkungan kita. Berdasarkan info yang beredar, rumah mewah Ayu Lestari saat ini terlihat seram dan angker.

Banyak beberapa youtuber yang mencoba mengunjungi rumah Ayu yang terbengkalai. Berikut dirangkum beberapa potret rumah angker Ayu Lestari, seperti dilansir dari Youtube Sang Penjelajah Amatir.

Rumah Ayu Lestari

Terlihat dari halaman depan rumahnya, pintu dan jendelan rumah tersebut masih tampak utuh. Terdapat sebuah sumur dibagian depan teras rumahnya. Untuk disebut terbengkalai, rumah ini masih termasuk bersih.

Rumah Ayu Lestari

Dibagian dalam rumah bagian ruang tengah terdapat sebuah tangga menuju lantai dua. Dengan tema cat berwarna hijau putih dan tangga yang terbuat dari kayu, sudah terlihat jika ini termasuk rumah tua.

Rumah Ayu Lestari

Dibagian belakang rumah, terdapat kolam renang terbengkalai yang airnya sudah kotor kehijauan. Saking terbengkalainya, tanaman-tanaman liar terlihat merambat ke pinggir pinggir dinding kolam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3029858/rumah_mewah_aaliyah_massaid_dari_thariq_halilintar-dZAU_large.jpg
5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019272/teuku-wisnu-kena-sentil-gegara-kulkas-kotor-netizen-jorok-ptPBWiQbfF.jpg
Teuku Wisnu Kena Sentil Gegara Kulkas Kotor, Netizen: Jorok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3011737/5-potret-rumah-mewah-thariq-halilintar-WPABI7Uf9O.jpg
5 Potret Rumah Mewah Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008240/5-potret-rumah-ria-ricis-yang-dicicil-teuku-ryan-IPWlVQdTYk.jpg
5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/612/3006481/potret-rumah-mewah-almarhum-olga-syahputra-yang-terbengkalai-4hNF4c0I9B.jpg
Potret Rumah Mewah Almarhum Olga Syahputra yang Terbengkalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/3000147/deretan-potret-rumah-mewah-baru-lisa-blackpink-di-beverly-hills-harganya-rp64-miliar-iNGEaM3hgs.jpg
Deretan Potret Rumah Mewah Baru Lisa BLACKPINK di Beverly Hills, Harganya Rp64 Miliar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement