4 Potret Wika Salim Main Badminton di Depan Rumah, Netizen: Gak Bahaya Ta?

PENYANYI dangdut Wika Salim memang tak pernah sepi jadi perbincangan hangat bagi para warganet. Tak hanya aksi panggung atau gaya penampilannya yang seksi sebagai penyanyi dangdut yang menarik perhatian, kegiatan santainya pun menarik untuk dikulik.

Salah satu contohnya, Wika baru-baru ini mengunggah video saat ia sedang bermain badminton di depan halaman rumahnya. Pelantun lagu Aku Pakai Hati ini pun mengatakan hanya berniat mengeluarkan keringat saja, lewat olahraga badminton.

Penasaran seperti apakah potret seorang Wika Salim bermain badminton di depan rumah. Simak paparannya, dihimpun dari Instagram pribadinya, @wikasalim, Senin (18/9/2023)

1. Sporty seksi: Tak absen tampil seksi meski sedang berolahraga, pedangdut yang identik dengan goyang keramas ini terlihat mengenakan kaus crop top berwarna putih yang dipadukan dengan celana training panjang warna hitam untuk bermain badminton. Menampilkan lekuk siluet tubuhnya, Wika Salim pun mendapat pujian dari warganet.

“Badannya bagus bgt kaa,” puji @er***

2. Smash gemas: Penyanyi dangdut yang juga kerap muncul di FTV ini terlihat cukup jago, beberapa kali melancarkan pukulan smash kemudian disusul tawa sebab gagal bermain selayaknya atlet profesional.

“Nyemesnya kayak nyemess mantan,” ujar @de***