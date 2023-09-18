Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Wika Salim Main Badminton di Depan Rumah, Netizen: Gak Bahaya Ta?

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:30 WIB
4 Potret Wika Salim Main Badminton di Depan Rumah, Netizen: Gak Bahaya Ta?
Potret Wika Salim main badminton, (Foto: Instagram @wikasalim)
A
A
A

PENYANYI dangdut Wika Salim memang tak pernah sepi jadi perbincangan hangat bagi para warganet. Tak hanya aksi panggung atau gaya penampilannya yang seksi sebagai penyanyi dangdut yang menarik perhatian, kegiatan santainya pun menarik untuk dikulik.

Salah satu contohnya, Wika baru-baru ini mengunggah video saat ia sedang bermain badminton di depan halaman rumahnya. Pelantun lagu Aku Pakai Hati ini pun mengatakan hanya berniat mengeluarkan keringat saja, lewat olahraga badminton.

Penasaran seperti apakah potret seorang Wika Salim bermain badminton di depan rumah. Simak paparannya, dihimpun dari Instagram pribadinya, @wikasalim, Senin (18/9/2023)

1. Sporty seksi: Tak absen tampil seksi meski sedang berolahraga, pedangdut yang identik dengan goyang keramas ini terlihat mengenakan kaus crop top berwarna putih yang dipadukan dengan celana training panjang warna hitam untuk bermain badminton. Menampilkan lekuk siluet tubuhnya, Wika Salim pun mendapat pujian dari warganet.

“Badannya bagus bgt kaa,” puji @er***

2. Smash gemas: Penyanyi dangdut yang juga kerap muncul di FTV ini terlihat cukup jago, beberapa kali melancarkan pukulan smash kemudian disusul tawa sebab gagal bermain selayaknya atlet profesional.

“Nyemesnya kayak nyemess mantan,” ujar @de***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement