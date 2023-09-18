Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Dokter Gadungan Susanto, Pernah Jadi Obgyn hingga Dirut Rumah Sakit

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:01 WIB
5 Potret Dokter Gadungan Susanto, Pernah Jadi Obgyn hingga Dirut Rumah Sakit
Dokter Gadungan Susanto. (Foto: TikTok)
A
A
A

POTRET dokter gadungan Susanto memang kini menjadi perbincangan publik karena aksi kriminalnya yaitu menipu dan mengaku sebagai dokter. Diketahui ia sudah melakukan aksinya itu sebanyak 7 kali.

Seorang warga Surabaya tersebut didakwa karena aksi penipuannya sebagai dokter gadungan. Dalam menjalankan aksinya tersebut Suswanto mencuri data, identitas, dan dokumen milik dokter asli asal Bandung.

Penasaran seperti apa potret dokter gadungan Suswanto? Yuk simak artikel berikut ini.

Susanto

((TikTok/@sangjuaraschool)

Suswanto merupakan lulusan SMA yang ternyata pernah beberapa kali melakukan aksi dengan memalsukan berkas ketika melamar ke fasilitas kesehatan.

Susanto

(TikTok/@officialinews)

Menirut RS PHC Surabaya Suswanto menyamar menjadi dokter dan lolos dalam rekrutmen daring saat pandemi 2020.

Susanto

(TikTok/@officialinews)

Suswanto sempat bekerja sebagai tenaga kontrak di RS PHC. Ia ditugaskan untuk memastikan setiap pekerja dalam kondisi sehat sebelum bekerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/23/612/2490641/kemenkes-akui-salah-transfer-ke-beberapa-nakes-diminta-mentransfer-balik-bWPgRfuqaF.jpg
Kemenkes Akui Salah Transfer ke Beberapa Nakes, Diminta Mentransfer Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/13/612/2439862/idi-tak-larang-dokter-sampaikan-pendapat-asal-blR5cysadj.jpg
IDI Tak Larang Dokter Sampaikan Pendapat, Asal..
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/15/612/2395202/kisah-haru-dokter-usia-88-tahun-giat-bekerja-demi-menghidupi-2-putrinya-QrTL1TjoKc.jpg
Kisah Haru Dokter Usia 88 Tahun Giat Bekerja demi Menghidupi 2 Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/03/612/2371705/aksi-para-dokter-berantas-hoax-lewat-igd-club-house-3vOW0rUXHA.jpg
Aksi Para Dokter Berantas Hoax lewat IGD Clubhouse
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/11/612/2212555/banyak-orang-berobat-ke-luar-negeri-bukti-kurangnya-pembelajaran-humanisme-dokter-UeE6iiUmdO.jpg
Banyak Orang Berobat ke Luar Negeri Bukti Kurangnya Pembelajaran Humanisme Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/28/481/2206357/napak-tilas-dokter-kartono-mohamad-mantan-ketua-idi-yang-meninggal-dunia-LV8Kng9z2Q.jpg
Napak Tilas Dokter Kartono Mohamad, Mantan Ketua IDI yang Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement