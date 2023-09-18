5 Potret Dokter Gadungan Susanto, Pernah Jadi Obgyn hingga Dirut Rumah Sakit

POTRET dokter gadungan Susanto memang kini menjadi perbincangan publik karena aksi kriminalnya yaitu menipu dan mengaku sebagai dokter. Diketahui ia sudah melakukan aksinya itu sebanyak 7 kali.

Seorang warga Surabaya tersebut didakwa karena aksi penipuannya sebagai dokter gadungan. Dalam menjalankan aksinya tersebut Suswanto mencuri data, identitas, dan dokumen milik dokter asli asal Bandung.

Penasaran seperti apa potret dokter gadungan Suswanto? Yuk simak artikel berikut ini.

Suswanto merupakan lulusan SMA yang ternyata pernah beberapa kali melakukan aksi dengan memalsukan berkas ketika melamar ke fasilitas kesehatan.

Menirut RS PHC Surabaya Suswanto menyamar menjadi dokter dan lolos dalam rekrutmen daring saat pandemi 2020.

Suswanto sempat bekerja sebagai tenaga kontrak di RS PHC. Ia ditugaskan untuk memastikan setiap pekerja dalam kondisi sehat sebelum bekerja.