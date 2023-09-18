7 Potret Chen Giovani Soetanto, Menantu Hotman Paris dan Anak Pengusaha Nikel Bali

POTRET Chen Giovani Soetanto, akan ditampilkan dalam artikel ini. Chen Giovani merupakan menantu dari pengacara tenar dan sensasional, Hotman Paris Hutapea.

Chen Giovani baru saja disunting oleh anak bungsu Hotman Paris, Fritz Hutapea. Chen Giovani sudah menjadi sorotan sejak acara lamaran dan Sangjit yang sangat mewah pada Juli 2023.

Acara pernikahan Fritz dan Giovani digelar sangat megah di Balai Samudra, Jakarta pada Sabtu (16/9/2023) kemarin, setelah sebelumnya menggelar prosesi pemberkatan di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada pagi harinya. Chen Giovani ternyata bukan orang sembarangan, menurut Hotman, menantunya tersebut seorang pengusaha nikel di Bali.

Seperti apa sosok Chen Giovani Sutanto? Mari simak potret Chen Giovani Soetanto dalam berbagai kesempatan, dihimpun dari akun Instagramnya @chengiovanis, Senin (18/9/2023)

1. Pecinta anjing: Chen Giovani Soetanto merupakan pecinta anjing, ia bahkan memiliki tiga anjing yang dinamai Mocha ras puddle, Soju ras mini bichon frise, dan Blue ras bichon frise. Ketiga anjing ini termasuk anjing Fritz Hutapea, Dexter ikut dalam sesi foto prewedding mereka. Tiga anjing Vani, sapaan Chen Giovani juga dibuatkan akun Instagram @mocha.soju.blue.

(Potret Chen Giovani Soetanto, Foto: Instagram @chengiovanis)

2. Lebih tua daripada Fritz: Chen Giovani ternyata lebih tua setahun ketimbang Frtiz, pada tahun Maret 2023 ini, Fritz berulang tahun yang ke-25. Sementara Giovani berulang tahun yang ke-26. Ini adalah potret Chen Giovani dalam perayaan ulang tahunnya.

(Potret Chen Giovani Soetanto, Foto: Instagram @chengiovanis)

3. Hobi travelling: Putri pengusaha Nikel asal Bali ini memiliki hobi travelling. Ini adalah salah satu potret Vani saat berlibur di Labuan Bajo yang diunggah pada November 2021.

(Potret Chen Giovani Soetanto, Foto: Instagram @chengiovanis)