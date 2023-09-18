5 Potret Brand Ambassador Tim Esports Tercantik di Indonesia

DUNIA Esport menyita perhatian para netizen Indonesia lantaran industri game ini semakin seru dan keren. Dibalik kesuksesannya tersebut ada daya tarik lain yang membuat dunia Esport semakin dikenal di Indonesia yaitu memiliki Brand Ambassador (BA) yang sangat cantik.

Setiap tim Esport memiliki Brand Ambassadornya (BA) masing masing. Kebanyakan tim Esport mengambil seorang content creator yang akan dijadikan Brand Ambassador di suatu tim Esport dengan tujuan untuk memperkenalkan Tim dan dunia Esport ke masyarakat.

Namun yang mencuri perhatian dari Brand Ambassador Esport ini adalah mereka yang memliki paras yang sangat cantik. Lantas siapa sajakah mereka? Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (18/9/2023) berikut lima potret Brand Ambassador tim Esport tercantik di Indonesia.

Potret Brand Ambassador Tim Esports Tercantik di Indonesia

1. Gabrielle Ann





Gabrielle Ann atau lebih sering disapa Gebian merupakan Brand Ambassador dari tim Esport Onic. Selain dari memiliki wajah yang cantik Gebian juga mahir dalam memainkan beberapa game dan dia juga suka berbagi keseruannya pada vlog yang diunggah pada channel YouTubenya sendiri yaitu @gebiann

2. Angie Marcheria





Berikutnya dari tim Esport Bigetron yang tak kalah cantiknya yaitu Anggie. Anggie juga mahir memainkan beberapa game dan salah satu nya adalah PUBG Mobile. Selain itu dia juga kerap membagikan konten Vlognya dengan beberapa Youtuber dan artis lainnya pada channel youtubenya sendiri @angiemarcheriaa

3. Nadya Khietna Putri





Selanjutnya dari tim Esport Evos yang lucu dan imut yaitu Nadya Khietna Putri atau kerap disapa Una. Ia sudah memiliki nama besar di TikTok karena kerap membagikan konten pipinya yang menggemaskan. Gadis berdarah Minang ini juga sudah punya film sendiri yang sudah tayang di aplikasi MaxStream yang bertajuk Suka Duka Uni Una.