Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Brand Ambassador Tim Esports Tercantik di Indonesia

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |21:00 WIB
5 Potret Brand Ambassador Tim Esports Tercantik di Indonesia
Brand Ambassador esports tercantik. (Foto: Instagram @gebiann)
A
A
A

DUNIA Esport menyita perhatian para netizen Indonesia lantaran industri game ini semakin seru dan keren. Dibalik kesuksesannya tersebut ada daya tarik lain yang membuat dunia Esport semakin dikenal di Indonesia yaitu memiliki Brand Ambassador (BA) yang sangat cantik.

Setiap tim Esport memiliki Brand Ambassadornya (BA) masing masing. Kebanyakan tim Esport mengambil seorang content creator yang akan dijadikan Brand Ambassador di suatu tim Esport dengan tujuan untuk memperkenalkan Tim dan dunia Esport ke masyarakat.

Namun yang mencuri perhatian dari Brand Ambassador Esport ini adalah mereka yang memliki paras yang sangat cantik. Lantas siapa sajakah mereka? Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (18/9/2023) berikut lima potret Brand Ambassador tim Esport tercantik di Indonesia.

Potret Brand Ambassador Tim Esports Tercantik di Indonesia

1. Gabrielle Ann

Gebian

Gabrielle Ann atau lebih sering disapa Gebian merupakan Brand Ambassador dari tim Esport Onic. Selain dari memiliki wajah yang cantik Gebian juga mahir dalam memainkan beberapa game dan dia juga suka berbagi keseruannya pada vlog yang diunggah pada channel YouTubenya sendiri yaitu @gebiann

2. Angie Marcheria

Angie

Berikutnya dari tim Esport Bigetron yang tak kalah cantiknya yaitu Anggie. Anggie juga mahir memainkan beberapa game dan salah satu nya adalah PUBG Mobile. Selain itu dia juga kerap membagikan konten Vlognya dengan beberapa Youtuber dan artis lainnya pada channel youtubenya sendiri @angiemarcheriaa

3. Nadya Khietna Putri

Nadya

Selanjutnya dari tim Esport Evos yang lucu dan imut yaitu Nadya Khietna Putri atau kerap disapa Una. Ia sudah memiliki nama besar di TikTok karena kerap membagikan konten pipinya yang menggemaskan. Gadis berdarah Minang ini juga sudah punya film sendiri yang sudah tayang di aplikasi MaxStream yang bertajuk Suka Duka Uni Una.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078233/meyden-v7gR_large.jpg
Potret Gamer Cantik Meyden dengan Dress Vintage, Gayanya bak Noni Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076506/jena_dammaya-k2Sh_large.jpg
Gaya Jena Dammaya dengan Pose Centil, Tampil Seksi Pakai Crop Top Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053126/nita_vior-srBH_large.jpg
Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037207/laura_ziphora-YaOb_large.jpg
Gaya Menggoda Gamer Cantik Laura Ziphora dengan Mini Dress Hitam, Pamerkan Kaki Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033670/angie_marcheria-lNdu_large.jpg
Transformasi Gamer Cantik Angie Marcheria dari Imut hingga Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3006962/potret-eca-aura-dengan-berbagai-tema-outfit-tetap-cantik-dan-menggemaskan-8Wrkb6bJG4.jpg
Potret Eca Aura dengan Berbagai Tema Outfit, Tetap Cantik dan Menggemaskan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement