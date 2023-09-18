Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Kebiasaan Unik Nagita Slavina, Cuci Muka Pakai Sabun Cuci Piring hingga Cium Kentut Mama Rieta

Fernanda Alfianita M , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |23:00 WIB
5 Kebiasaan Unik Nagita Slavina, Cuci Muka Pakai Sabun Cuci Piring hingga Cium Kentut Mama Rieta
Kebiasaan unik Nagita Slavina. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

NAGITA Slavina dikenal sebagai orang yang ramah dan tidak neko-neko. Meski sudah dikenal tajir melintir, namun Raffi Ahmad ini ternyata memiliki kebiasaan unik yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang.

Perempuan yang kerap dipanggil Gigi ini ternyata memiliki kebiasaan unik yang sedikit nyeleneh dan mengundang tawa. Merangkum dari berbagai sumber, Senin (18/9/2023) berikut kebiasaan unik Nagita Slavina. Yuk disimak!

Kebiasaan Unik Nagita Slavina

1. Lomba Cium Kentut Mama Rieta dengan sang Adik

Nagita Slavina tumbuh menjadi dewasa bersama sang mamah dan adik perempuannya yaitu Caca Tengker. Selalu ada cerita menarik dari setiap hubungan adik dan kakak ini. Mereka kerap melakukan suit ketika Mama Rieta kentut di tempat tidur, siapa yang kalah suit maka dialah yang harus masuk ke selimut dan menghirup kentut sang mamah.

Nagita Slavina

2. Cuci Muka dengan Sabun cuci Piring

Dikenal sebagai sultan dengan kekayaan yang tak habis-habis, ternyata Gigi punya kebiasaan ketika akan mencuci muka. Dalam sebuah video yang sempat viral, menunjukkan Nagita yang habis mencuci muka.

Namun adal hal unik yang terjadi, ibunda Rafathar ini mencuci muka dengan sabun pencuci piring dan membuat gempar jagat dunia maya. Ternyata rahasia muka glowing Gigi karena cuci muka dengan sabun pencuci piring.

3. Shopping Hingga Mall Tutup

Kebiasaan unik Nagita yang satu ini telah dibongkar oleh pengasuh sang anak yaitu Lala. Lala menjelaskan pada sebuah video podcast, bahwa kebiasaan yang sering nagita lakukan adalah shopping. Namun shopping yang dilakukan oleh Gigi membutuhkan waktu yang lama. Tak tanggung-tanggung Nagita selalu menghabiskan waktunya di mall hingga mall itu tutup.

