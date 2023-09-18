5 Potret Kondisi Gunung Bromo Terkini setelah Terbakar Gara-Gara Foto Pre-Wedding

KONDISI Gunung Bromo saat ini sangat memprihatinkan, setelah terjadi kebakaran di kawasan Padang Savana atau Bukit Teletubbies. Kebakaran tersebut, diakibatkan oleh kegiatan prewedding menggunakan properti flare.

Flare yang digunakan dalam pemotretan tersebut mengeluarkan percikan api dan menyulut rumput kering di kawasan Gunung Bromo, ditambah dengan cuaca yang panas membuat percikan api tersebut membakar Padang Savana dengan cepat. Berikut merupakan potret kondisi Gunung Bromo saat ini.

Kawasan Gunung Bromo yang hampir hangus terbakar oleh si jago merah, membuat kawasan Gunung Bromo menjadi ditutup sementara.

Para relawan masih melaksanakan pemadaman lanjutan di kawasan Gunung Bromo dengan menggunakan truk tangki air untuk memadamkan kobaran api.

Terlihat api masih berkobar yang menyebar di beberapa titik kawasan Gunung Bromo.