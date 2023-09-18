Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Kini Digosipkan dengan Marselino Ferdinan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |16:08 WIB
5 Potret Cantik Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Kini Digosipkan dengan Marselino Ferdinan
5 potret cantik Maria Theodore (Foto:Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Maria Theodore belakang kembali menjadi sorotan. Bukan karena kedekatannya dengan Jefri Nichol, melainkan kehadirannya saat menyaksikan kualifikasi Piala Asia U-23 yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, 13 September 2023.

Kehadirnya perempuan kelahiran Jakarta, 13 Desember 2002 kala itu digadang-gadang untuk memberikan semangat pada Marselino Ferdinan.

Momen tersebut terekam dari beberapa video yang beredar di media sosial.

Bahkan, ada satu momen di mana Marselino Ferdinan mengenalkan Maria pada sang ibu. Momen inilah yang membuat warganet menjadi heboh di dunia maya.

Lantas, seperti apa potret cantik Maria Theodore? Berikut ulasannya dikutip dari akun Instagram, Senin (18/9/2023).

1. Potret bareng Jefri Nichol

Maria Theodore

Sebelum ramai kabar kedekatan Maria Theodore dengan Marselino Ferdinan, dia lebih dulu dikabarkan dekat dengan Jefri Nichol. Bahkan, beberapa potret keduanya pun sering kali di unggah ke akun Instagramnya.

Salah satunya pada potret ini, di mana keduanya sedang menikmati makan bersama. Tak hanya itu saja, mereka pun tampil serasi dengan outfit senada, yakni putih.

Halaman:
1 2
      
