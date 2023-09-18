Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ummi Quary Terkini, Jebolan Lenong Bocah yang Sekarang Cantik dan Dewasa

Firza Alifia , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |16:30 WIB
5 Potret Ummi Quary Terkini, Jebolan Lenong Bocah yang Sekarang Cantik dan Dewasa
Potret Ummi Quary Terkini, (Foto: Instagram @ummi_quary)
A
A
A

POTRET Ummi Quary Terkini, akan dibahas di dalam artikel ini. Mengingat nama komedian muda satu ini namanya semakin melejit dari hari ke hari.

Mungkin tak banyak yang mengetahui kalau karir Ummi diawali sebagai pemain lenong. Selain sebagai artis Lenong Bocah, perempuan kelahiran 30 Januari 2001 ini juga pernah membintangi film 'Bus Om Bebek' pada tahun 2022.

Dirinya juga kerap muncul di berbagai stasiun televisi. Gaya bicaranya yang ceplas ceplos dan unik membuat dirinya mempunyai ciri khas tersendiri. Tak hanya itu, ia juga sering membagikan video lucunya di sosial media miliknya dan menjadi viral.

Kini Ummi Quary terlihat makin cantik dan dewasa loh. Lantas bagaimanakah penampilan Ummi Quary sekarang? Yuk simak artikel berikut ini yang dilansir dari Instagram @ummi_quary, Senin (18/9/2023)

1. Makin memesona: Kali ini, Ummi Quary tampil mempesona dengan long sleeve putih yang dipadukan dengan celana cutbray pink. Gadis 22 tahun ini terlihat begitu dewasa dengan penampilannya.

(Potret Ummi Quary Terkini, Foto: Instagram @ummi_quary) 

2. Pamer tubuh jenjang: Dalam satu momen, Ummi tampil memukau dalam balutan one piece dress mini merahnya yang memperlihatkan dengan jelas siluet tubuh ramping dan jenjangnya.


 (Potret Ummi Quary Terkini, Foto: Instagram @ummi_quary)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
