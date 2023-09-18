Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berusia 21 Tahun, Ayam yang Hampir Dibuang Ini Jadi yang Tertua di Dunia

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |15:30 WIB
Berusia 21 Tahun, Ayam yang Hampir Dibuang Ini Jadi yang Tertua di Dunia
Peanut ayam tertua di dunia, (Foto: Guinness Record)
A
A
A

UMUR panjang nyatanya memang bukan hanya dimiliki oleh manusia. Tapi ada juga hewan di dunia ini yang memiliki umur panjang, melebihi batas usia hewan pada umumnya.

Contohnya seekor ayam bernama Peanut satu ini, mengutip Oddity Central, Senin (18/9/2023) baru-baru ini Peanut, seekor ayam asal Michigan, Amerika Serikat memecahkan rekor dunia Guinness World Record sebagai ayam tertua di dunia karena usianya sudah mencapai 21 tahun, sangat jauh dari rata-rata umur ayam yang berkisar di angka 8-12 tahun.

Saat ini Peanut sudah berusia 21 tahun lebih 156 hari. Pada tanggal 28 Januari lalu, ayam betina ini sudah dinobatkan sebagai ayam tertua di dunia. Disebutkan lebih lanjut, Peanut sebetulnya pernah hampir dibuang oleh pemiliknya saat masih berbentuk telur.

 BACA JUGA:

Kala itu sang pemilik, Marsi melihat ada telur ayam yang hampir membusuk, ketika akan membuangnya, tiba-tiba Peanut menetas dan keluar dari cangkang telurnya.

“Saat itu saya mendengar bunyi kicauan ayam dan melihat anak ayam itu hidup. Dia sempat tak bisa keluar dari cangkangnya, akhirnya saya membantunya keluar,” ungkap Marsi.

Halaman:
1 2
      
