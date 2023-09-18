Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Brand Ambassador RRQ Esport

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |07:32 WIB
Potret Brand Ambassador RRQ Esport
Potret Syalma sebagai brand ambassador RRQ Esports (Foto: Instagram/@RRQ_syalma))
POTRET Brand Ambassador RRQ Esport cukup populer di media sosial. Tidak hanya jago bermain games, mereka juga memiliki ciri khas unik sebagai wajah RRQ Esport.

Rex Regum Qeon atau RRQ memiliki dua brand ambassador yang membawa nama mereka di industri game yang sangat kompetitif. Sebagai BA, keduanya berperan membangun hubungan positif terhadap pemain dan penggemar RRQ Esport.

Mereka juga dapat berkolaborasi dengan pemain Esport lainnya atau influencer gaming untuk menciptakan kampanye bersama.

Berikut adalah potret brand ambassador RRQ Esport melansir laman resmi Rex Regum Qeon, Senin (18/9/2023):

Brando Franco Windah

Potret brand ambassador RRQ Esport pertama datang dari Brando Franco Windah alias Windah Basudara. Pria kelahiran Manado, 14 Maret 1992 merupakan seorang Youtuber gaming dengan video-video unik.

Windah Basudara menjadi terkenal karena sering melakukan live streaming game di Youtube dan berinteraksi dengan penggemar kontennya. Dia bahkan memiliki 11,5 juta subscriber di akun Youtubenya. Satu videonya bisa ditonton lebih dari 1 juta viewer.

Halaman:
1 2
      
