HOME WOMEN LIFE

Viral Emak-Emak Oleskan Mangkok ke Selangkangan, Pesugihan Model Apa Lagi Ini?

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |08:08 WIB
Viral Emak-Emak Oleskan Mangkok ke Selangkangan, Pesugihan Model Apa Lagi Ini?
Viral Emak-Emak diduga Pesugihan. (Foto: Instagram)
A
A
A

PESUGIHAN memang hal mistis yang tabo tapi tetap banyak dilakukan orang. Sudah banyak kita dengar banyak orang tertipu lantaran ingin melakukan pesugihan.

Pesugihan pun dilakukan dengan alasan masing-masing, seperti ingin cepat kaya, jabatan, jodoh dan memperlancar bisnis. Cara-cara yang dilakukan para pelaku pesugihan pun cenderung unik-unik, terlepas benar atau tidaknya pesugiahn tersebut.

Viral Pesugihan

Nah, Baru baru ini beredar sebuah video di Instagram yang menampilkan seorang emak–emak pedagang makanan kaki lima, yang terekam oleh CCTV sedang mengoleskan mangkok tempat makan jualnya ke salah satu bagian sensitif tubuhnya.

Video tersebut di unggah oleh salah satu akun Instagram @fakta.jakarta. Tidak jelas maksud dari penjual tersebut tapi kebanyakan orang–orang menyangkutkan hal tersebut dengan salah satu pesugihan, agar dagangannya cepat laku.

Bisa dilihat dengan jelas pedagang tersebut beberapa kali mengoleskan makan ke bagian tubuhnya tersebut. Dengan gerak gerik mencurigakan namun untung saja ada cctv yang merekam aksi dari emak–emak tersebut.

Video ini pun sudah disukai lebih dari 100 ribu orang, dengan 24 orang memberikan komentarnya. Begini beberapa komentar di antaranya.

Halaman:
1 2
      
