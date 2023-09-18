Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Fuji Tampil Anggun Berhijab, Netizen: Adem Banget Kayak Ubin Mesjid

Rayfi Azahra , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |09:08 WIB
Potret Fuji Tampil Anggun Berhijab, Netizen: Adem Banget Kayak Ubin Mesjid
Fuji Utami. (Foto: Instagram)
A
A
A

FUJIANTI Utami atau yang dikenal sebagai Fuji memang diketahui tengah melaksanakan ibadah umrah. Putri H. Faisal itu sudah tiba di Tanah Suci sejak beberapa hari yang lalu bersama rombongan dari brand kecantikan Scarlett.

Tak ingin kehilangan momen saat umrah, Fuji banyak membagikan foto dan video. Dia pun terlihat sangat bahagia bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Biasa berpenampilan terbuka, Fuji yang berkesempatan menjadi tamu Allah SWT tampak berusaha menyesuaikan penampilannya menjadi lebih tertutup. Berikut potret Fuji tampil anggun berhijab saat tunaikan umrah. Tuai pujian dan dukungan netizen!

Penampilan Religius Fuji

Fuji Utami

Fuji terlihat membagikan sejumlah potret anggunnya mengenakan hijab ke Instagramnya. Anggun dan bikin adem, penampilan religius Fuji auto menuai pujian netizen.

"Masyaallah masyaallah cantik bangettt sayang 🥺❤️ ," tulis @8lac***

"Spill gamis nya dong uti. Keliatannya cantik banget 😍," ungkap @nit***

Adem banget kayak ubin masjid 😍, tulis @haz***

Fuji terlihat anggun saat mengenakan gamis

Fuji Utami

Saat umrah, Fuji terlihat anggun saat mengenakan gamis yang dilengkapi long outer aksen warna kuning senada dengan innernya. Untuk melengkapi penampilannya, Fuji pun mengenakan hijab hitam panjang yang terlihat santun dan elegan.

Foto dengan rekannya

Fuji Utami

Dalam foto ini, ia terlihat tak sendiri. Fuji berfoto dengan rekannya. Namun, disisi lain, dia justru menuliskan pesan yang menyentuh “Cuman manusia biasa, masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kurangnya, jadi tolong jangan berekpektasi apapun ke aku ya 🙏🏻 ,” tulisnya

Alhasil, kolom komentar postingan Fuji dipenuhi dengan tulisan motivasi dari netizen yang menyemangatinya

“Masyaallah Uti, Kesempurnaan hanya milik Allah ti, manusia mmg tempatnya kurang dan khilaf, teruslah berproses jadi pribadi yang lebih baik, dan jadi versi terbaik nya Uti 😍” tulis @tf***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/194/3186852/fuji-NyiT_large.jpg
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954/fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement