Potret Fuji Tampil Anggun Berhijab, Netizen: Adem Banget Kayak Ubin Mesjid

FUJIANTI Utami atau yang dikenal sebagai Fuji memang diketahui tengah melaksanakan ibadah umrah. Putri H. Faisal itu sudah tiba di Tanah Suci sejak beberapa hari yang lalu bersama rombongan dari brand kecantikan Scarlett.

Tak ingin kehilangan momen saat umrah, Fuji banyak membagikan foto dan video. Dia pun terlihat sangat bahagia bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Biasa berpenampilan terbuka, Fuji yang berkesempatan menjadi tamu Allah SWT tampak berusaha menyesuaikan penampilannya menjadi lebih tertutup. Berikut potret Fuji tampil anggun berhijab saat tunaikan umrah. Tuai pujian dan dukungan netizen!

Penampilan Religius Fuji

Fuji terlihat membagikan sejumlah potret anggunnya mengenakan hijab ke Instagramnya. Anggun dan bikin adem, penampilan religius Fuji auto menuai pujian netizen.

"Masyaallah masyaallah cantik bangettt sayang 🥺❤️ ," tulis @8lac***

"Spill gamis nya dong uti. Keliatannya cantik banget 😍," ungkap @nit***

Adem banget kayak ubin masjid 😍, tulis @haz***

Fuji terlihat anggun saat mengenakan gamis

Saat umrah, Fuji terlihat anggun saat mengenakan gamis yang dilengkapi long outer aksen warna kuning senada dengan innernya. Untuk melengkapi penampilannya, Fuji pun mengenakan hijab hitam panjang yang terlihat santun dan elegan.

BACA JUGA: Ternyata Ini Isi Tas Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris

Foto dengan rekannya

Dalam foto ini, ia terlihat tak sendiri. Fuji berfoto dengan rekannya. Namun, disisi lain, dia justru menuliskan pesan yang menyentuh “Cuman manusia biasa, masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kurangnya, jadi tolong jangan berekpektasi apapun ke aku ya 🙏🏻 ,” tulisnya

Alhasil, kolom komentar postingan Fuji dipenuhi dengan tulisan motivasi dari netizen yang menyemangatinya

“Masyaallah Uti, Kesempurnaan hanya milik Allah ti, manusia mmg tempatnya kurang dan khilaf, teruslah berproses jadi pribadi yang lebih baik, dan jadi versi terbaik nya Uti 😍” tulis @tf***