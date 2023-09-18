Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cantiknya Bunga Tabebuya Menghiasi Trotoar di Jakarta, Vibesnya Jepang Banget

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |18:00 WIB
Cantiknya Bunga Tabebuya Menghiasi Trotoar di Jakarta, Vibesnya Jepang Banget
Bunga tabebuya tumbuh di trotoar Kota Jakarta. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
A
A
A

BUNGA tabebuya kini menjadi primadona karena tumbuh subur bermekaran di Jakarta. Bunga tersebut menarik perhatian. Pejalan kaki bisa merasakan suasana ala Jepang dengan melihat tabebuya tumbuh di pinggir jalan.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (18/9/2023), bunga tabebuya menghiasi trotoar sekitar Jalan Sudirman, kawasan Bendungan Hilir, dan Senayan. Warganet turut memviralkan suasana ala Jepang dengan bunga tabebuya di pinggir jalan.

Seorang warga Depok, Jawa Barat, Dea mengaku sengaja datang ke Jakarta untuk melihat langsung keindahan bunga tabebuya.

 Ilustrasi

Dea mengatakan, tumbuhnya tabebuya di Jakarta menjadi pemandangan langka dan sangat menarik maka dirinya pun tidak ingin melewatkan momen menarik tersebut.

"Datang ke sini (Jakarta) ingin melihat langsung bunga tabebuya," katanya saat ditemui di kawasan Senayan.

Untuk mengabadikannya, Dea bersama kedua temannya sengaja mengambil gambar untuk kebutuhan dokumentasi pribadi, serta dijadikan konten untuk diunggahnya ke media sosial (medsos).

Telusuri berita women lainnya
