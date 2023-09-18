10 Tips Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

MENURUNKAN tekanan darah tinggi tidak hanya dapat dilakukan dengan obat-obatan saja. Kamu bisa mencoba berbagai cara efektif lainnya untuk menurunkan tekanan darah.

Cara efektif itu di antaranya dapat dilakukan dengan cara rutin berolahraga, meningkatkan kualitas tidur, dan membatasi konsumsi gula serta alkohol. Dengan terkontrolnya tekanan darah kamu akan menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke.

Dilansir dari halaman resmi Healthline, berikut 10 cara efektif menurunkan tekanan darah.

1. Rutin berolahraga

Berolahraga dinilai efektif dalam menurunkan tekanan darah, hal ini karena dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan detak jantung dan pernafasan. Seiringnya waktu jantung kamu akan menjadi lebih kuat dan memompa dengan sedikit usaha. Hal tersebut akan mengurangi tekanan pada arteri dan menurunkan tekanan darah.

Cobalah dengan mulai rutin berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan, latihan aerobik, dan resistensi.

2. Kurangi gula dan karbohidrat olahan

Memiliki berat badan yang berlebih akan memberikan tekanan pada jantung dan sistem kardiovaskular, hal tersebut dapat meningkatkan tekanan darah. Dengan mengurangi konsumsi gula dan memilih menu makan yang rendah karbohidrat akan membantu menurunkan berat badan sekaligus menurunkan tekanan darah.

3. Meningkatkan asupan kalium dan mengurangi garam

Asupan garam yang tinggi dapat meningkatkan risiko tekanan darah. Sedangkan kalium membantu tubuh menghilangkan garam dan meredakan ketegangan dipembuluh darah.

4. Membatasi konsumsi makanan olahan

Makanan olahan sering kali mengandung banyak garam, tambahan gula, dan lemak tidak sehat. Hal tersebut dapat menyebabkan penambahan berat badan dan menjadi faktor yang dapat berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi.

5. Berhenti atau mengurangi rokok

Rokok memiliki bahan kimia berupa tembakau, dan tembakau tersebut jika digunakan dalam jangka panjang akan meningkatkan tekanan darah. Hal ini dapat terjadi dengan cara merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan peradangan, dan mempersempit arteri.

6. Mengelola stres

Stres dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan tekanan darah kamu, oleh karena itu penting untuk kita mengelola stress. Kamu dapat melakukannya dengan cara melatih pernafasan, jalan-jalan, mendengarkan musik, maupun melakukan meditasi.