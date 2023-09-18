6 Bahan Alami Pengontrol Asam Lambung, Salah Satunya Jahe!

SAAT asam lambung kumat, bikin perut tak nyaman. Perut terasa perih dan nyeri, hingga rasanya tenggorokan panas dan ingin muntah.

Oleh karena itu, jika asam lambung kumat, maka kita membutuhkan obat herbal dan alami untuk mengatasi asam lambung. Apa saja?

1 Lidah Buaya

Lidah buaya ternyata mampu meredam inflamasi akibat asam lambung kumat. Caranya bikin jus lidah buaya lalu minumlah pagi dan malam hari. Jus ini bagus bagi kesehatan lambung.

2. Jahe

Jahe adalah obat tradisional yang sudah dipercaya baik untuk lambung. Bahan alami ini dapat menenangkan sistem pencernaan. Jahe merah dianggap cukup baik menekan asam lambung. Sebab, jahe merah mengandung bahan kimia yang disebut gingerol dan shogaol yang bisa memicu kontraksi di perut.

3. Kunyit

Bahan alami ini kaya akan senyawa antiinflamasi dan antioksidan, sehingga dapat meredakan peradangan dan asam lambung.

4. Madu

Minum madu secara langsung atau dilarutkan dalam teh hangat bisa menjadi solusi lain mengobati asam lambung. Madu punya sifat antioksidan, sehingga dapat membantu mengatasi masalah lambung.