Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Air Mani Baik untuk Kulit? Begini Faktanya

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |02:00 WIB
Apakah Air Mani Baik untuk Kulit? Begini Faktanya
Air mani baik untuk kulit? ini faktanya. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

AIR mani atau biasa disebut sperma ternyata memiliki beberapa nutrisi yang bermanfaat seperti protein, seng, magnesium dan urea. Tak heran jika air mani sering disebut dapat mengatasi jerawat dan regenerasi kulit.

Meski demikian, hanya sedikit bukti ilmiah yang mendukung hal tersebut, dikarenakan membubuhkan air mani pada kulit dapat menimbulkan reaksi alergi dan infeksi menular seksual (IMS).

Lantas apakah air mani baik untuk kulit? Merangkum dari Medical News Today pada Selasa (19/9/2023), berikut ulasannya.

1. Air mani mengatasi jerawat

Hal ini bermula dari gagasan bahwa spermidine, senyawa organik yang ditemukan dalam air mani mengandung sifat antioksidan dan anti-inflamis yang dapat membantu mengobati dan memperbaiki jerawat.

Namun hal tersebut belum ada bukti ilmiah maupun pendukung ilmiahnya, oleh karena itu jangan mencoba-coba mengaplikasikan air mani pada kulit yang berjerawat.

Kulit

2. Sebagai anti penuaan

Air mani memiliki kandungan spermidine yang bertanggungjawab atas bau air mani, dan pada studi kasus 2021 mencatat bahwa kandungan tersebut disekresikan dari bakteri streptokokus yang berkontribusi pada pemulihan kulit dengan mendorong sintesis kolagen.

Namun kandungan tersebut sangat rendah, lebih efektif jika Anda mengonsumsi buah jeruk dan paprika hijau yang memiliki spermidine tinggi.

3. Konsumsi air mani membantu merawat kulit?

Bukti ilmiah terkait hal ini masih sangat kurang dan sebaliknya mengonsumsi air mani dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement