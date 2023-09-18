Apakah Air Mani Baik untuk Kulit? Begini Faktanya

Air mani baik untuk kulit? ini faktanya. (Foto: Freepik.com)

AIR mani atau biasa disebut sperma ternyata memiliki beberapa nutrisi yang bermanfaat seperti protein, seng, magnesium dan urea. Tak heran jika air mani sering disebut dapat mengatasi jerawat dan regenerasi kulit.

Meski demikian, hanya sedikit bukti ilmiah yang mendukung hal tersebut, dikarenakan membubuhkan air mani pada kulit dapat menimbulkan reaksi alergi dan infeksi menular seksual (IMS).

Lantas apakah air mani baik untuk kulit? Merangkum dari Medical News Today pada Selasa (19/9/2023), berikut ulasannya.

1. Air mani mengatasi jerawat

Hal ini bermula dari gagasan bahwa spermidine, senyawa organik yang ditemukan dalam air mani mengandung sifat antioksidan dan anti-inflamis yang dapat membantu mengobati dan memperbaiki jerawat.

Namun hal tersebut belum ada bukti ilmiah maupun pendukung ilmiahnya, oleh karena itu jangan mencoba-coba mengaplikasikan air mani pada kulit yang berjerawat.

2. Sebagai anti penuaan

Air mani memiliki kandungan spermidine yang bertanggungjawab atas bau air mani, dan pada studi kasus 2021 mencatat bahwa kandungan tersebut disekresikan dari bakteri streptokokus yang berkontribusi pada pemulihan kulit dengan mendorong sintesis kolagen.

Namun kandungan tersebut sangat rendah, lebih efektif jika Anda mengonsumsi buah jeruk dan paprika hijau yang memiliki spermidine tinggi.

3. Konsumsi air mani membantu merawat kulit?

Bukti ilmiah terkait hal ini masih sangat kurang dan sebaliknya mengonsumsi air mani dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS).