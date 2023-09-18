5 Manfaat Kesehatan Diet Bebas Gula, Salah Satunya Kulit Lebih Sehat

DIET bebas gula merupakan tantangan yang rumit bagi semua orang. Hal ini dikarenakan adanya aturan pola makan untuk membatasi gula di setiap waktu untuk kesehatan tubuh, agar tidak terkena obesitas dan diabetes yang berlebihan. Namun mengosumsi gula secara belerbihan juga dapat membuat tubuh mendapatkan sumber energi.

Memang benar gula sumber energi tubuh pada manusia tetapi tidak memiliki nilai gizi tambahan di dalamnya. Dengan hal itu jika dikosumsinya berlebihan juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Namun untuk itu Anda tidak perlu khawatir, karena ada berbagai solusi dan manfaat fisik dan mental diet terhadap bebas gula.

Merangkum dari halaman resmi Naccessgoverment, berikut manfaat kesehatan diet bebas gula.

1. Meningkatkan energi

Makanan manis dapat meningkatkan energi pada tubuh anda, tetapi makanan ini tidak dapat bertahan dengan waktu yang lama, karena pada akhirnya akan meninggalkan tubuh yang menyababkan penurunan gula darah yang membuat anda menjadi lebih tidak aktif dan tidak fokus. Beberapa obat-obatan dan zat rekreasi mengahasilkan efek yang sama, sehingan membuat anda menjadi kecanduan.

Sewaktu anda menyantap makanan manis, anda akan merasakan energi yang mengalir dengan cepat yang mirip dengan sensansi euforia yang dihasilkan oleh zat-zat tertentu. Dorongan energi berlangsung hanya beberapa saat, dan saat energi itu hilang anda akan merasakan lemas dari pada sebelum makan.

Tetapi saat anda menjalakan program diet rendah gula, anda hanya cukup menkosumsi karbohidrat dan protein yang akan terbakar secara perlahan-lahan seperti apel, selai kacang dan pisang.

2. Mengurangi risiko penyakit serius

Dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kelebihan gula merupakan pintu gerbang menuju berbagai kondisi keeshatan seperti kolestrol tinggi, tekanan darah tinggi, radang kronis, diabetes, obesitas dan jantung.

Untuk mengurangi asupan gula anda dapat melakukan olahraga kardio, makan-makanan yang sehat dapat meningkatkan kesehatan jantung, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan fisik anda secara umum untuk mengurangi risiko terkena penyakit yang berlebihan.

3. Penurunan berat badan dan manajemen berat badan

Serangkaian penelitian dan literatur telah menunjukan kepada anda bahwa makanan yang berkadar gula tinggi dapat mengakibatkan kelebihan berat badan atau obesitas. Selain itu, diet tinggi gula khususnya dikaitkan dengan lemak peruk yang berlemak, dan hal itu merupakan pintu gerbang menuju penyakit kronis, seperti diabetes dan berbagai kondisi jantung.

Melakukan diet bebas gula akan membakar lemak dan menjaga berat badan anda teteap stabil. Alternatif alami untuk gula rafinasi(halus) ini, seperti madu, kurma dan stevia merupakan pemanis yang lebih sehat dan tidak akan menurunkan berat badan. Dan beberapa buah yang mengandung gula akan tetap sehat untuk mengatur berat badan seperti pisang dan alpukat.

4. Lebih sedikit mengidam

Menkosumsi gula dapat membuat anda akan merasakan kecanduan, hal ini dikarenakan adanya zat kimia yang melepas lebih banyak yang membuat anda merasakan perasaan senang di otak, atau yang lebih dikenal sebagai dopamin. Misalkan anda mengkosumsi cupcake yang lezat dan dimana zat kimia ini akan membuat anda ketagihan dan ingin mengkosumsi lagi cupcake tersebut.

Intinya semakin anda mengkosumsi makanan manis seperti itu, dan semakin tinggi tingkat dopamin dalam otak anda, yang secara langsung meningkatkan keinginan untuk terus makan-makanan manis itu. Ketikan anda mengurangi asupan gula, tingkat dopamin tubuh anda akan kembali kondisi normal dan mengurangi keinginan untuk mengudap.

5. Kulit lebih sehat

Menjaga kulit yang bersih, anda harus mengurangi asupan gula, Karena kulit yang lebih sehat adalah salah satu manfaat diet untuk bebas gula. Mengurangi asupan gula pada tubuh cenderung akan menua lebih lambat seiring dengan bertambah usianya, begitupula dengan kolagen dan elastis kulit anda. Dan inilah sebabnya mengapa anda melihat banyak kulit kendur, keriput dan lipatan pada orang yang lebih tua.

Gula rafinasi(halus) serta makanan yang digoreng, dipanggang, dan dibakar memiliki kandungan yang bereaksi dengan protein elastis dan kolagen.Pokoknya semakin anda banyak menkosumsi zat-zat ini, semakin tinggi kemungkinan kulit anda berkerut dan kendur meskipun sudah mengurangi asupan gula.