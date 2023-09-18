Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Anggur Merah untuk Kesehatan, Cegah Depresi hingga Membantu Hidup Lebih Lama

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |01:00 WIB
Manfaat Anggur Merah untuk Kesehatan, Cegah Depresi hingga Membantu Hidup Lebih Lama
Manfaat minum wine bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ANGGUR merah atau wine ternyata memiliki antioksidan yang tinggi. Beberapa penelitian mengatakan anggur merah baik untuk kesehatan. Namun hanya dalam jumlah tertentu, jika kamu mengonsumsinya terlalu banyak maka dapat menimbulkan masalah.

Meskipun tidak ada rekomendasi resmi mengenai manfaat baik dari anggur merah, namun studi kasus 2018 mencatat bahwa minum anggur merah dalam jumlah sedang memiliki hubungan positif dengan penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan diabetes tipe 2.

Dilansir dari halaman resmi Medical news Today pada Selasa (18/9/2023) berikut ini manfaat baik anggur merah untuk kesehatan:

1. Kesehatan Usus

Pada studi kasus 2018 melaporkan bahwa anggur merah dan polifenol anggur dapat meningkatkan mikrobiota usus yang berkontribusi pada kesehatan usus.

Wine

Hal tersebut dikarenakan polifenol anggur merah mungkin juga bertindak seperti prebiotik. Namun penelitian akan hal ini masih terbatas dan para dokter masih memerlukan banyak bukti sebelum memahami efek sebenarnya dari anggur merah terhadap kesehatan usus.

2. Diabetes tipe 2

Minum anggur merah saat malam hari dalam jumlah sedang dapat mengurangi sedikit risiko kardiometabolik pada penderita diabetes tipe 2 hal ini ditemukan pada studi kasus 2015. Para ilmuwan percaya bahwa etanol dalam anggur memainkan peran penting dalam metabolisme glukosa. Namun hal tersebut juga masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengkonfirmasinya.

3. Depresi

Anggur merah memiliki kandungan resveratrol yang dapat meningkatkan kadar serotonin otak, hal ini memungkinkan untuk membantu mengurangi gejala depresi. Namun perlu diperhatikan jumlah ketika kamu mengonsumsi anggur merah tersebut, konsumsilah dalam jumlah sedang dan jangan terlalu banyak.

