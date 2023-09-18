Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Vidi Aldiano Idap Kanker Ginjal, Penyakit Apa Itu?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |16:37 WIB
Vidi Aldiano Idap Kanker Ginjal, Penyakit Apa Itu?
Vidi Aldiano sakit. (Foto: Instagram)
A
A
A

VIDI Aldiano nampak mengunggah sebuah foto, yang menunjukkan dirinya sedang menjalani terapi di sebuah rumah sakit dengan ditemani sang ibunda, Besbarini.

Lewat akun Instagramnya Vidi yang dipeluk ibundanya itu terlihat berusaha untuk tersenyum, meskipun awalnya ia harus menerima kenyataan pahit bahwa ia terkena kanker ginjal, dengan menyematkan sebuah lagu miliknya yang berjudul ‘Bertahan Lewati Senja’, Vidi membagikan ceritanya lewat keterangan foto.

 Vidi

“Another ‘spa day’ for me. Sorry but its gonna be another long post. Sudah memasuki tahun ketiga dimana gue menjadi ‘Cancer-warrior’. Jarang sebenernya mau update hal-hal seperti ini, tapi hari ini I just feel like sharing. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa tahun lalu, titipan Tuhan berupa kanker ini sudah menyebar ke beberapa titik, sehingga mengharuskan gue akhirnya punya ppointment spa day ini tiap 3 minggu,” tulis Vidi, dikutip dalam Instagram miliknya @vidialdiano, Senin (18/9/2023).

 BACA JUGA:

Berkaca dari penyakit yang dialami Vidi, lalu sebetulnya apa itu kanker ginjal?

Menurut Mayo Clinic kanker ginjal adalah sebuah penyakit yang muncul di organ ginjal. Biasanya kanker ginjal tidak memiliki tanda atau gejala pada tahap awal.

Namun, menjelang waktunya, tanda dan gejala itu dapat berkembang dengan ditandai rasa sakit pada bagian punggung atau samping yang tidak kunjung hilang, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan yang tidak jelas, cepat merasa lelah, urin cenderung berubah warna seperti kemerahan atau bahkan berwarna cola.

 BACA JUGA:

Meskipun tidak diketahui secara jelas apa penyebab dari kanker ginjal, tapi dokter menyebutkan bahwa kanker ginjal dimulai ketika beberapa sel ginjal mulai mengembangkan perubahannya (mutasi) dalam DNA mereka. perubahan sel tersebut akan memberitahu sel untuk tumbuh dan membelah dengan cepat, sehingga akumulasi sel-sel abnormal membentuk tumor yang dapat meluas melampaui ginjal, dan akhirnya sel menjadi pecah dan menyebar ke bagian tubuh.

Telusuri berita women lainnya
